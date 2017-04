Attaque chimique « présumée » à Khan Cheikhoun, Bachar el ASSAD condamné par l’Occident sans procès

Salut sauf que

The Syrian Air Force has destroyed a warehouse in Idlib province where chemical weapons were being produced and stockpiled before being shipped to Iraq, Russia’s Defense Ministry spokesman sa

L’armée de l’air Syrienne a détruit un entrepôt dans la province d’Idlib ou des armes chimiques étaient produite et stockées avant d’être envoyée en Irak, a précisé le porte parole du ministre russe de la défense..

The same chemical munitions were used by militants in Aleppo, where Russian military experts took samples in late 2016, Konashenkov said.

The Defense Ministry has confirmed this information as “fully objective and verified,” Konashenkov added.

les mêmes armes chimiques furent utilisées par les « militants » (daech) à Aleppo ou les experts russes ont récupéré des échantillons dit Konashenkov..Le ministère de la défense a confirmé l’information d’objective et de vérifié, a ajouté Konashenkov