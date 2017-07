Au-delà du général de Villiers, Emmanuel Macron signifie que la chienlit, c’est fini

Cicéron avait raison, les armes doivent céder devant la toge. Et tant pis pour ceux qui défaits dans les urnes, devenus opportunément militaristes, tentent de monter en épingle le départ brutal d'un chef d'Etat-Major opposé frontalement au chef de l'Etat sur la question d'une nouvelle coupe budgétaire dans le budget des armées. A qui la faute en vérité sinon à de bien mauvaises habitudes prises notamment sous le dernier quinquennat par un pouvoir flottant, évanescent, qui a laissé en héritage immédiat un budget insincère qu'il convient de remettre à plat dans l'urgence.

Et voilà ceux qui hier raillaient la mollesse et l'absence d'incarnation de François Hollande qui érigent en héros un chef d'Etat-Major nommé par ce dernier et qui malgré toutes ses qualités a avalisé précédemment de fait que l'on rogne à l'os les moyens de l'armée. Emmanuel Macron a-t-il comme on peut l'entendre ici ou là, "humilié" le général de Villiers ? Les militaires auraient-ils perdus à ce point leur rudesse qu'ils ne pourraient entendre un langage de vérité ?

Le message passé par le président de la république est limpide : la chienlit au sommet de l'Etat, c'est fini. "Back on track" comme diraient les jeunes. Il est temps de remettre la France sur les rails, de restaurer l'autorité qui a tant fait défaut à tous les niveaux depuis des années. Il est heureux que l'exécutif ne cède pas plus à une opposition jusqu'alors anémiée qu'à l'hystérie des médias et des réseaux sociaux, toujours à l'affût des vaguelettes de surface et de l'écume des vagues mais incapables de se pencher sur les mouvements plus profonds dont dépend notre avenir.

Car au-delà de la spectaculaire passe d'armes politico-médiatique entre un chef d'Etat-Major un et Président de la République c'est à un affrontement entre deux visions stratégiques de la défense que l'on vient d'assister. D'un côté, une approche à l'ancienne incarnée par le général de Villiers, de l'autre celle d'un jeune chef d'Etat qui a conscience des menaces que font courir à la souveraineté nationale les risques de cyberattaque mais aussi la dette publique, colossale, de la France, à l'image de ce qui est arrivé à la Grèce. A cet égard, l'un des objectifs que s'est assigné Emmanuel Macron, c'est de s'assurer à court terme d'un soutien financier européen à l'effort militaire français.

Attention aux sirènes de l'immobilisme. Un pays est un peu comme un satellite en orbite, le ralentissement de sa vitesse semble négligeable jusqu'au moment où il décroche et se consume dans l'atmosphère. L'intelligence, ce n'est pas le conformisme béat mais une adaptation maîtrisée à un environnement qui change sans cesse. "La réforme, oui, la chienlit non" avait dit en 68 un autre général dont l'autorité ne fût contestée, avec le succès que l'on sait, que par un quarteron de généraux en retraite. Emmanuel Macron n'a certes pas accompli son service militaire, supprimé depuis, mais ce n'est pas parce qu'on n'a jamais porté l'uniforme qu'on ne peut avoir l'étoffe d'un chef.

Créit photo : Claude Truong-Ngoc