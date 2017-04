AU NOM DU PEUPLE : Nous ne sommes pas le Front National

Association apolitique, nous nous retrouvons politisés de force.

Dimanche 18 septembre 2016, Marine Le Pen dévoile le nouveau slogan du Front National : « Au nom du peuple ». Faisant écho à ses propos, « AU NOM DU PEUPLE » apparaît en toutes lettres et en gros caractères à l’avant et à l’arrière plan de la Présidente du FN.

Stupeur et consternation de notre côté ! « Au nom du peuple » est le nom de notre association, qui a été fondée en octobre 2013, et dont l’objet est de défendre l’Etat de droit et l’égalité en droits.

Le mal est fait. Les images montrant Marine Le Pen associée à « Au nom du peuple » ont déjà inondé la toile, les écrans, les journaux.

Dès le lundi 19 septembre, nous recevons des appels de personnes, adhérentes ou non, nous demandant si nous sommes affiliés au FN. Ce que nous ne sommes pas.

Nous adressons, le mardi 20 septembre, une mise en demeure à Marine Le Pen :

« Vous comprendrez que notre association ne peut en aucun cas être assimilée à votre parti politique et à votre campagne dans le cadre des futures élections. La reprise du nom de notre association, voire des justifications de notre association pour expliquer son objet, sa ligne et son nom, est propre à semer la confusion et à produire des amalgames, qui nous seraient fortement préjudiciables.

Même si nous travaillons avec les élus, afin de faire avancer notre cause, notre association est apolitique. […]

Nous vous mettons, par conséquent, en demeure de retirer sous 48h00, toutes mentions au nom de notre association dans vos slogans, affiches, tracts, réseaux sociaux, etc. A défaut, nous saisirons les tribunaux compétents. »

La presse relaye largement notre contestation.

Faisant preuve d’un manque de courtoisie, pour ne pas dire d’humanité, le Front National, loin de se montrer embarrassé, nous répond par médias interposés être propriétaire de la marque « Au nom du peuple ». Argument surprenant et qui reste à établir car, outre la protection d’un nom au titre du droit d’auteur, la loi interdit de déposer une marque sur une raison sociale existante, en l’occurrence, ici, celle de notre association « Au nom du peuple ».

Le choix du nom de notre association a été réfléchi et n’a pas été décidé au hasard. Nous agissons pour que l’égalité en droits soit garantie dans les tribunaux et que la loi ne varie pas en fonction du juge. Notre « au nom du peuple » ne signifie aucunement que nous voulons, et encore moins que nous prétendons, nous exprimer « au nom du peuple », mais il rappelle que la justice est rendue au nom du peuple et que, par conséquent, elle est l’affaire de tous.

La récupération de notre nom par le Front National est une dépossession, à d’autres fins, de ce qui fait l’âme de notre mouvement.

Certes, nous pourrions changer de nom mais, outre que cette inversion des rôles n'est pas normale, changer de nom est plus facile à dire qu'à faire. Changer de nom, c'est changer nos statuts, notre adresse postale, notre site Internet, notre adresse électronique, nos réseaux sociaux, notre compte en banque, et tant d'autres choses. Et, pendant que nous ferons toutes ces démarches, nous n'accomplirons pas notre mission. Changer de nom, c'est plus encore renoncer à ce qui fait l'âme de notre mouvement.



Sans compter que certaines choses sont indélébiles. Par exemple, notre proposition d'affichage de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans toutes les salles d'audience de tous les tribunaux, soutenue par plus de 220 parlementaires, a donné lieu à 21 questions écrites. Dans les questions écrites, il est mentionné "Au nom du peuple", le nom de notre association. Changer de nom, c'est ainsi perdre ce que nous avons conquis de haute lutte.



Enfin, le pire est que, au mépris de nos droits les plus élémentaires, et au-delà des droits du peuple, Marine Le Pen peut désormais poursuivre en contrefaçon toute personne ou tout groupement qui utiliserait “Au nom du peuple” ? Je rédigerai un prochain article pour vous expliquer comment Marine Le Pen a agi pour déposer sa marque dans des conditions particulièrement opaques.



Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Elle n'est guère réjouissante et elle est surtout emblématique de l'état actuel de notre société. Face à cette situation, nous utilisons les moyens de droit et faisons appel à la solidarité. Fidèle à notre ligne non-violente, nous réagissons, sans colère, mais avec détermination.

Marine Le Pen nous prend de force notre nom.

Marine Le Pen nous politise de force.

Marine Le Pen nous conduit de force à disparaître ou à changer de nom.

Parce que nous refusons d’être assimilés de force au Front National, nous appelons nos concitoyens mais aussi les associations et organisations à nous soutenir.

Notre démocratie ne peut pas devenir le théâtre de l’élimination d’une association, qui remplit une mission d’intérêt général, au profit de Marine Le Pen et de son parti.

Nous voulons exister et accomplir notre mission en toute liberté sous notre nom. Nous refusons d’abandonner notre nom au Front National, car nous ne sommes pas le Front National.

Nous avons besoin d'une mobilisation exemplaire, sachant que le temps presse. Marine Le Pen est en campagne et, si rien ne se passe, les mots "AU NOM DU PEUPLE", seront à tout jamais marqués de son empreinte.

Pour nous soutenir : https://www.change.org/p/au-nom-du-peuple-nous-ne-sommes-pas-le-front-national

Pour nous apporter un soutien public : contact@aunomdupeuple.com