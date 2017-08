Au supermarché, dans la file d’attente...

@rosemar Je vois souvent des femmes obeses a Lyon je les remarque plus mais bon je ne m attarde pas et ne pleure pas sur leur sort J ’ai surtout appris a ne plus donner de conseil. Chaque fois que j ai voulu apporter une aide un conseil une recommandation j ai ete pris pour un donneur de lecon. Par ailleurs je ne vais pas jouer les machos, les femmes travaillent et beaucoup n ont plus de temps de cuisiner et vont au plus rapide Vous n’aimez pas l economie mais bon si vous vendez un repas prepare a cinq euros vous êtes obligé de mettre des exhauster de gout c ’est imparable. Quoi qu il en soit l education du gout ne se transmet moins et beaucoup de personnes ont un pois chiche dans la tete. Elles bouffent n importe quoi Le marketing ce n’est pas fais pour les chiens Je vais me repeter j ai passe mon enfance a la campagne il n y avait pas d obese et nous mangions de tout . Les pommes n’etaient pas calibrees ainsi que les carottes Les anciens n avaient pas fais beaucoup d etude mais ils savaient que la beaute d un fruit n avait rien a voir avec le gout Maintenant ce sont des ingenieurs agronomes faisant de tres longues etudes afin de rendre les fruits et legumes beaux et surtout tres uniformes. Le gout , la ils l ont oubie Cela a sert a cela les grandes etudes ! Par analogie j avais conseille des gros fumeurs ils me riaient au nez , je remercie Evin , desormais ils peuvent cultiver leur cancer sans nous emmerder.