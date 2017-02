Aucune Stratégie contre les Loups solitaires

Les attaques des loups solitaires n'ont pas reçu beaucoup d'attention aux niveaux intellectuel, culturel, de sécurité et de sensibilisation. Après les attentats de Nice et d'Allemagne, l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie, la tentative d'attentat terroriste contre le Louvre à Paris a confirmé que le fait de traiter avec des attaques de loups solitaires nécessite une coopération internationale accrue.

S'exprimant sur les décisions du président américain Donald Trump sur l'interdiction des réfugiés, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné que les décisions du président américain ne réussiront pas à faire face au terrorisme et pourraient même l'aggraver. Un point extrêmement important, il a mentionné que les terroristes n'atteindront pas les États-Unis ou d'autres pays ciblés en utilisant des passeports d'États soumis à l'interdiction, mais peuvent détenir des passeports d'autres pays non associés au terrorisme.

Il y a un engagement sans précédent envers les organisations terroristes par des ressortissants de pays occidentaux tels que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et la Belgique, et les États-Unis. Les agences spécialisées indiquent qu'un grand nombre de ressortissants des pays de l'UE ont rejoint Daesh et d'autres groupes en Syrie. En outre, la stratégie des loups solitaires extrêmement dangereuse ne peut pas être traitée par des mesures de sécurité seulement, aussi sévères soient-elles.

L'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie et la tentative d'attentat contre le Louvre à Paris ont été perpétrés par des individus sans casier judiciaire. L'Egyptien qui a attaqué le Louvre était un jeune homme dont le père était un ancien officier de police. Son frère était un agent de sécurité dans le ministère de l’intérieur égyptien. Son autre frère a également un poste officiel.

Le meurtrier de l'ambassadeur de Russie en Turquie avait environ deux cent mille dollars et trois filles travaillant pour lui. Ce facteur aide à expliquer que les terroristes peuvent être encouragés par l'argent plus que l'idéologie ou l'appartenance à un groupe.

Les loups solitaire peuvet travailler à travers les cellules endormies pour commettre certains crimes après que l’on leur fournsse de l'argent et des armes ou parfois juste la planification et les fonds nécessaires pour cela. Une tendance récente pour les organisations terroristes est de perpétrer des crimes avec des tactiques telles que le fait de percuter les gens en utilisant des véhicules plutôt que d'utiliser des armes conventionnelles. Un exemple est l'attaque de Nice, en France. Les loups solitaires peuvent également commettre des actes de terreur lorsqu'ils sympathisent avec l'idéologie terroriste, mais ne coordonnent pas leurs attaques avec le groupe. Ceux-ci sont plus dangereux et difficiles à détecter. Enquêter sur eux fait que le cercle de suspicion s’étend considérablement ; Chaque jeune homme qui a voyagé dans certains pays, avait une activité suspicieuse de réseautage social, vêtu d'une certaine façon, est un candidat, mais ses idées ne peuvent pas être inspectées. Une autre question qui doit être surveillée est la coopération entre les organisations terroristes et les éléments qui ne sont ni sympathisants ni idéologisés mais partagent des objectifs communs ou veulent réaliser des bénéfices.

Même des mesures de sécurité strictes et efficaces contre les loups solitaires ne rencontreront que certains niveaux de succès. En cas d'échec, cependant, la vie de nombreuses personnes innocentes sont en jeu. Il est nécessaire d'élaborer de meilleures stratégies de protection pour les États et les collectivités. L'idéologie terroriste doit être traitée au niveau culturel, informationnel, éducatif et intellectuel, et nécessite également une action politique pour régler les différends et résoudre les crises qui nourrissent les organisations terroristes et leur donnent un prétexte pour tuer des innocents.

Plutôt que l'isolationnisme, l'exclusion, la marginalisation ou l'interdiction, la stratégie antiterroriste qui manque jusqu'ici est une meilleure coopération internationale. L'extrême droite de l’occident devrait savoir que le discours antimusulman ne contribuera pas à protéger plus efficacement leurs communautés que les organisations terroristes qui utilisent ces messages dans leur propagande pour attirer plus de jeunes de ces mêmes communautés.

Les attaques des les loups solitaires constituent le défi le plus sérieux auquel les sociétés et les États se heurtent à l'heure actuelle, car ils sont directement liés à la mobilité mondiale et au mouvement des individus à travers le monde. Si ce phénomène n'est pas traité, il pourrait en résulter des affrontements entre pays en raison de l'implication de leurs ressortissants dans des activités terroristes. La pire solution à ce phénomène est de le projeter sur les gens et de le prendre comme prétexte pour accuser des pays entiers de terrorisme. Ces généralisations excessives ne sont pas raisonnables et peuvent entraîner d'autres déséquilibres dans les relations entre les pays, sans parler de leur contribution à la dissémination de la haine et des animosités et, par conséquent, à nourrir les organisations terroristes.