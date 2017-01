Automédication - Ne jouez plus avec notre santé !

Ce n'est vraiment pas le moment d'aller chez son médecin traitant pour soigner un petit rhume de cerveau. Comme vous l'aurez remarqué, la grippe rôde partout dans le pays et la salle d'attente de votre docteur est certainement bondée. Vous allez devoir attendre des heures et en plus vous prenez le risque non négligeable de rentrer chez votre toubib avec un petit mal de gorge et d'être contaminé dans son cabinet par le virus de la grippe. J'exagère sans doute les risques, mais je me suis toujours demandé si les salles d'attente n'étaient pas de véritables nids microbiens, et des endroits particulièrement indiqués pour la transmission de maladies. Vous me donnerez votre avis sur le sujet. Remarquez que les meetings d'Emmanuel Macron sont également et plus que d'autres réunions politiques, des zones où l'épidémie peut très facilement se propager. N'oubliez pas de vous laver les mains en sortant.

Maintenant vous avez une autre solution, vous soignez tout seul ! Ce qui ne devrait pas déplaire à François Fillon et aux laboratoires qui font fortune avec l'automédication qui représente le tiers des dépenses en médicaments des consommateurs. En 2011 les dépenses d'automédication s'élevaient déjà à 2,1 milliards d'euros.

Au moins 70% des Français ont recours à des médicaments sans ordonnance. Ce qui fait l'affaire de la Sécurité Sociale et surtout des pharmacies. Mais cette pratique courante est-elle sans risque ? Réponse de normand ; ça dépend ce que vous allez ingurgiter comme "dispositifs médicaux". En tout cas cette mode de l'automédication fait tousser pas mal de spécialistes en médecine et aussi "UFC-Que choisir", car elle peut s'avérer dangereuse.

Mais comment s'y retrouver dans toute cette jungle médicamenteuse

Vous pouvez faire une confiance aveugle à votre pharmacien qui connaît bien son métier, mais selon le Pr. Alain Astier interrogé par UFC-Que choisir, "les pharmaciens ne posent pas toujours les bonnes questions ou omettent parfois de mettre en garde les consommateurs pour ce qui est des effets indésirables ou contre-indications. "La question est de savoir quel est le niveau de connaissance des patients, et quelle information on leur donne."

Mais si vous aimez lire, vous pouvez aussi vous instruire pour occuper vos longues soirées d'hiver avec le "Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux" des Pr Philippe Even et Bernard Debré. (906 pages). Un livre que les laboratoires pharmaceutiques attaquaient déjà en 2012 comme "un "énième réquisitoire" en les accusant de miser "de manière opportuniste sur la vague de défiance qui a touché, dans le sillage de l'affaire Mediator, le système de santé" et les jugeant coupables d'"amalgames" et d'"approximations"

Ou encore consulter cette liste de 16 médicaments "contre les maux de l'hiver inutiles (et parfois dangereux)" donnée par "lintern@ute".

Comment bien utiliser l'automédication selon UFC-Que choisir

"> Ne dépassez pas 4 g/jour de paracétamol (dose maximale pour les adultes), donc évitez de prendre plusieurs médicaments en contenant. Sinon le paracétamol peut devenir toxique pour le foie.

> Opter pour des médicaments avec un seul principe actif. Les associations de divers principes actifs dans un même médicament rendent plus floue sa composition, exposant à un surdosage avec d'autres médicaments. Elles peuvent aussi maximiser les effets indésirables. Par exemple, privilégiez plutôt du paracétamol seul pour lutter efficacement contre la fièvre et la douleur, et associez-le à une bonne hydratation.

> Si vous êtes déjà sous traitement pour une pathologie chronique (hypertension artérielle, diabète, asthme...) ou un cancer, informez-en votre pharmacien. Ainsi il pourra vous fournir des informations peut-être indispensables. "Qui sait que le millepertuis, vendu comme complément alimentaire, amoindrit les effets de certains traitements du cancer ? Qui sait que les anti-inflammatoires type ibuprofène augmentent la concentration sanguine des anticoagulants ?", alerte l'UFC-Que Choisir sur ce point.

Demander l'avis de votre médecin reste la meilleure solution : il vous en dira plus sur la compatibilité de tel ou tel produit d'automédication avec vos médicaments prescrits et vos antécédents.

> Ne vous auto-médiquez pas avec des médicaments provenant d'une prescription ultérieure et qui traînent dans votre armoire à pharmacie.

>Pour le mal de tête ou contre la douleur et la fièvre modérée, le paracétamol reste conseillé.

> Côté nez bouché, le lavage du nez semble être l'un des seuls gestes d'auto-médication pertinent pour les maux de l'hiver. Les trois seuls produits au total sur 41 estimés "utiles et pas dangereux" à l'issue des tests de l'UFC-Que Choisir sont justement des solutions salines : "Physiodose sérum physiologique" en dosettes, "Physiomer", et "Stérimar eau de mer au chlorure de sodium 9 g/l" en spray. Elles sont à choisir dans leur version simple sans menthol.

> Si vos yeux vous démangent et que vous éternuez beaucoup, vous êtes peut-être allergique. Aller voir un allergologue ou un ORL est alors nécessaire.

> Si les symptômes persistent plus d'une semaine ou que votre fièvre reste supérieure à 38,5°C pendant plus de 48heures, consultez un médecin. Concernant l'état grippal, appelez directement le 15 si vous constatez une forte fièvre, une raideur de la nuque, une diminution de la force musculaire, des vomissements, des troubles de l'élocution ou de la marche".

La santé des Français est un sujet politiquement sensible voire même urticant en période électorale. Notamment, au sujet de ce que nos élites politiques nomment à tort la "bobologie". Ne laissons personne jouer avec notre santé dans l'intérêt des mutuelles et assurances privées.