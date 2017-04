AUX URNES CITOYENS ?

Il est un sujet quasi tabou dans nos démocraties, une sorte de voile pudique ou plutôt un mur de briques érigé entre nous pauvres citoyens, l'engeance, créatures à peine humaines, et ce sujet Ô combien précieux, que chacun s'efforce de brandir comme l'ultime rempart contre toutes sortes de barbaries...LE VOTE !

Cet acte par lequel nous avons le sentiment d'une réelle emprise sur nos destins et plus particulièrement celui de notre pays. Quiconque oserait remettre en cause ce système qui nous donne l'illusion du pouvoir, serait montré du doigt comme le fossoyeur des espérences passées et de la foi en l'avenir...Il n'y a d'autres choix que de plier devant l'évidence et rejoindre le troupeau, le peuple, que l'on dit souverain, et qui, tous les cinq ans, affirme sa souveraineté en faisant le pied de grue devant un rideau tiré, procession solennelle...communion sacrée, d'un acte qui nous tirerait quelques larmes d'émotions pures, si le petit papier que nous glissons dans la fente républicaine, ne faisait écho à la carotte que l'on nous glisse avec pas moins de ferveur démocratique...

"La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres"..Lorsque l'on a dit ça, on a tout dit...Et le peuple, si prompt à se satisfaire des premières évidences venues, assénées comme des dogmes inattaquables, acceptent ces paroles, comme si ceux qui nous les servent, seraient les garants de quelques vérités célestes. Alors c'est la ronde infernale des phrases toutes faites répétées à l'envie, comme les maillons d'une chaîne à laquelle nous sommes tous attachés...

" Nos ancêtres se sont battus pour le droit de vote, ne pas voter c'est les trahir ! ".."Si tu ne votes pas, tu donnes ta voix à d'autres ! "..." Il ne faudra pas te plaindre du résultat ! "...' D'ailleurs pas de vote ! Pas de droit à la parole ! "...etc, etc...Nous avons tous entendu ce genre de phrases et certains d'entre vous les ont certainement prononcées...

Je ne vote pas, n'ai jamais voté et ne voterai jamais, car pour moi le vote c'est comme demander à un esclave de choisir son maître...Celui qui utilise le fouet ?...Celui qui t'attache pour dormir ?...Celui qui te sépare de ta famille ?...Choix cornélien...et c'est bien par le choix que le peuple se sent fort et pense affirmer sa volonté, alors même que les multiples exemples parfois très récents, nous démontrent que cela n'est qu'un leurre. Nous voyons bien aujourd'hui que le peuple est désemparé, qu'il ne sait plus à quel candidat se vouer. Il n'y a plus de lutte des classes, et donc d'idéologies contraire à celle qui nous domine. Ceux qui en profitent le plus, sont donc prêt à tout pour défendre ce système, même si cela signifie l'appauvrissement des 3/4 de l'humanité. Les pauvres gens à travers le monde, ne veulent pas changer ou améliorer le système, ils rêvent juste de le rejoindre, d'en profiter, et si pour cela il faut au passage écraser la gueule de son voisin aussi pauvre que lui il n'hésitera pas. On joue au loto, on gratte avidement des petits cartons magiques censé nous apporter la richesse et donc le bonheur, parce que nous avons le sentiment que s'élever par le travail, la volonté, le talent, apparait impossible...Si un candidat promet des grilles de loto gratuites pour tous, il passe au deuxième tour...La démagogie est à l'oeuvre cela n'est pas nouveau et les sentiments qui nous animent sont probablement aussi vieux que le premier foyer de l'humanité.

Le vote est tout le contraire d'une réponse à nos problèmes. Il est le ciment qui renforce les injustices, les abus, mensonges, malversations de ceux qui nous gouvernent . De l'extrême droite à l'extrême gauche, ils n'ont pas de solutions pour nous. Le croire est une insulte à toutes les intelligences...Tsipras en Grèce...extrême gauche..." On allait voir ce qu'on allait voir !! "...Ah bah oui...On a vu...Il a baissé son froc devant l'Allemagne et tous ses coreligionnaires. L'extrème droite partout où elle fût majoritaire, n'a jamais fait la démonstration d'une alternative crédible. Quand aux autres évidemment...Franchement lorsque l'on voit les pathétiques efforts que Fillon déploie pour s'accrocher à son fol espoir. Comme si la légalité de ses actes faisait oublier l'odieuse pratique de ses abus. Le pire c'est que cela semble fonctionner. Mais là où il y a un vide politique et idéologique, ce sont toujours les figures autoritaires qui s'imposent...Trump aux usa...Poutine en Russie..et en France ?...Les systèmes fascistes se sont imposés de cette manière au lendemain de la 1ère guerre mondiale et du démantèlement des anciens régimes dynastiques. Je ne prône absolument pas le retour au système monarchique. Mais je ne crois aucunement en la démocratie. Le peuple n'a jamais gouverné, ne gouverne pas, et ne gouvernera jamais. Je pense que du chaos politique, de la négation de ce que la démocratie en a fait, il peut en sortir une autre vision de la société et du devenir de l'humanité. Un réel horizon...Le suffrage universel porte en son sein sa propre destruction et donc du système qui le manipule...Le vote...ne pas voter reste le seul et unique moyen d'assiter à un vrai changement. Sinon vous pouvez continuer à leur donner toute lattitude pour poursuivre un chemin que nous n'emprunterons jamais. Otez-leur la seule chose dont ils ne peuvent se passer...Leur légitimité...Votre vote !