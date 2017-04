Avez-vous voté utile ?

Depuis mon exil en 2012 en Allemagne, je suis petit à petit tombé dans le doux piège du souvenir qui colore tout ce qui vient de France d'une belle patine bleue pastel. Parallèlement je me suis mis aux médias dits alternatifs et j'ai dévoré tout ce qui avait trait à la France et à sa vie politique afin de revivre par procuration ce que j'avais quitté.

Pourquoi avoir quitté la France me demanderaient certains polémiqueurs ? Par opportunisme économique tout simplement...

J'ai donc développé une conscience politique supérieure à celle que j'avais avant de m'expatrier. En effet je n'étais qu'écologiste à l'époque, adepte de la décroissance. Les seules journaux que je lisais étaient le Canard Enchaîné, Alternative Economique, L'Âge de faire et Ouest France.

Puis est venu le temps des élections présidentielles. Il va sans dire que je devais absolument y voter. Et ma préférence est allée à un « petit candidat ». L'objet de cet article n'étant pas de polémiquer sur Cheminade versus Poutou ou Asselineau versus Dupont-Aignan, je ne donnerais pas le nom de mon candidat préféré.

Ma conviction était faite, mon choix arrêté. Bref j'étais solidement ancré dans mes certitudes.

Et je suis revenu en France pour des raisons familiales entre le 15 et le 22 Avril 2017. Et là je me jette sur la télévision comme un mort de faim, dévorant tout ce qui avait trait aux élections (de fait je n'en étais pas encore arrivé à regarder la TV française sur Internet et donc étais resté vierge de toute « contamination » et le mot n'est pas trop fort).

Premier constat : j'étais resté sur le souvenir (lequel est sans doute faux mais ce qui est important est que ce soit mon souvenir) qu'il n'y avait que 2 chaînes d'informations en continu : BFMTV et Itélé. Je m'en retrouve avec au moins 5 : BFMTV, Cnews, Franceinfo, LCI et LCP Sénat.

Puis je discute avec les amis, la famille, les anciens collègues. Résultat : en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire mes convictions ont été mises à rude épreuve car figurez-vous que je n'avais pas du tout pris en compte le leitmotiv dont on m'a sans arrêt rabâché les oreilles : il faut voter utile au premier tour.

Tant et si bien que le 23 Avril, de retour en Allemagne et allant voter je me suis surpris à hésiter ! Moi si fier de mon choix, si certain qu'après avoir lu les diverses professions de foi il me suffisait de choisir le candidat dont les convictions me convenaient le mieux, voilà qu'il me fallait prendre en compte un autre paramètre : voter utile !

Bigre, le doute s'est installé en moi. Avais-je mal compris le fonctionnement du vote majoritaire à deux tours ? Y avait-il eu une nouvelle interprétation de ce mode de scrutin qui nous pousserait à voter utile dés le premier tour ?

Un bref retour sur mon passé récent m'a tout simplement montré que j'avais été contaminé par ces médias télévisuels qui ont tellement martelé ce motto que je l'avais imprimé malgré moi !

Moins d'une semaine passée en France à regarder la TV (je le confesse ; je n'ai pas lu un seul journal si ce n'est le Canard durant mon séjour) et je ressortais lobotomisé. C'est là que j'ai pleinement saisi la puissance hypnotique de ce média qu'est la TV.

Et vous mes compatriotes de France, avez-vous voté utile vous aussi ?