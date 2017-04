Bachar el Assad attaque Daesh, Daesh attaque le monde, les États-Unis et l’Occident attaquent Bachar el Assad… Cherchez l’erreur

Je pourrais presque m’arrêter là, le titre résume l’ineptie de la situation.

Londres, St Petersbourg, Pakistan, Stockholm et maintenant l’Égypte avec encore deux explosions. Depuis le 22 mars c’est le printemps des attentats. La seule réponse des Occidentaux est de frapper le seul gouvernement qui se bat au sol contre les terroristes les plus sanguinaires et les plus imprévisibles qui soient, c’est un non-sens qui ne peut s’expliquer que par la volonté des États-Unis de reverser tous les grands leaders de la région pour y installer leurs agents et contrôler cette région du monde comme ils l’ont fait à une époque avec le Chah d’Iran avant que le peuple Perse reprenne son destin en main mais aussi dans tous les pays pétrolifères de l’Amérique du Sud et en Europe où ils ont totalement orchestré la création de l’Union Européenne et surtout de l’Euro : première monnaie au monde à exister indépendamment des États. Bref en Europe il y a peu nous aurions appelé cela : un Empire coloniale, un Empire dont la capitale est Washington et nous sommes les mange-merdes de cet Empire.

Les groupes d’islamistes radicaux poussent comme des champignons mais les armes ça coûte cher ? D’où vient l’argent ? Et sans compter tout l’équipement annexe, la logistique, l’administration… Regardons simplement la situation en Irak et en Libye, partout où nous intervenons l’islamisme radical prospère et que dire de l’Afghanistan où nos interventions n’ont pas stoppé la radicalisation du pays et que dire encore du Pakistan où il s’est installé pour de bon. Soit les Occidentaux, Américains en tête sont complètement débiles, soit ils ont un intérêt à ce que l’islamisme prospère. Je vote pour la deuxième option.

Que les choses soient dites : l’Occident envahit, vole et ravage le monde entier depuis toujours ! Nous vénérons de grands conquérants tels Alexandre, César ou encore Napoléon. Les Néerlandais, les Français, les Espagnols, les Anglais et j’en passe ont tous laissé l’empreinte de leurs mentalités malsaines partout à travers le globe et les États-Unis sont un parfait mélange de tout ça. Ils sont né d’une conquête sanglante, ont grandi par la conquête et le massacre et ils continueront jusqu’à ce que quelqu’un y mette un terme. Le problème c’est que la France n’est même plus l’allié de leur politique assassine mais elle en est littéralement devenue l’esclave. Notre France est quoi que l’on en dise soumise à l’Union Européenne et à L’O.T.A.N. et nous ne faisons que servir les intérêts des grandes fortunes dont le centre névralgique est au Texas pour l’économie et à Washington pour la stratégie et la mise en œuvre. C’est cela l’Occident en ce mois d’avril 2017.

« Ils ont apporté la Bible puis le progrès et maintenant la démocratie mais ce ne sont que des leurres pour camoufler leurs intentions de conquêtes. »

Bachar el Assad se bat contre Daesh depuis six ans tout en étant la cible privilégiée des Occidentaux depuis la chute de Kadhafi et j’ai l’impression que la majorité des gens de ce pays croient au discours mensonger sur la véritable situation en Syrie mais comment est-ce possible ? C’est du grand n’importe quoi. Sans l’aide de Poutine il y a longtemps que la burka aurait envahi les rues de Damas mais c’est pourtant de lui que les gens ont peur. Nous sommes en pleine vague d’attentats et tous les regards sont braqués sur Bachar al Assad qui est actuellement l’ennemi le plus actif contre Daesh qui dévaste nos rues ; c’est absurde ou calculé, devrons-nous aller jusqu’à l’embrasement final ?

Les Américains frappent la Syrie et envoient un porte-avions au large de la Corée ça sent le Pacifique et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a des raisons d’être inquiet et il est temps de faire ce qu’il faut pour se détacher de l’emprise Américaine en commençant par sortir de l’Union Européenne car finalement le meilleur moyen d’empêcher les États-Unis de continuer leur entreprise de destruction des gouvernements selon leurs intérêts c’est encore de les isoler sur le plan militaire. Sans l’O.T.A.N. ni la coopération des services secrets et des gouvernements Européens les Américains n’auront pas d’autres choix que de plier bagage sans quoi, nous devrions nous sérieusement nous préparer à une guerre bloc contre bloc…

Encore une fois la France peut jouer un rôle capital dans l’avenir du monde et je n’exagère pas car bientôt nous aurons le choix de choisir un président qui mangera dans la main des grandes finances comme aujourd’hui ou enfin un type qui dira merde à l’O.T.A.N. une bonne fois pour toutes, ce qui changerait tout parce que l’Union Européenne sans les Britanniques ni la France s’écroulera et l’O.T.A.N. perdrait un allié qui je le rappelle est un des cinq membres permanents de l’O.N.U. ce qui aura des conséquences.

Qu’on se le dise, le président Syrien n’a gazé personne, c’est nous les assassins et ce sont nos actions qui permettent à ces islamistes de semer la terreur. Nous avons l’occasion de changer l’histoire. Je ne fais pas de propagande U.P.R. non, je ne suis pas inscrit, je ne colle pas d’affiche et je ne suis pas toujours d’accord avec Asselineau mais il faut SORTIR DE L’UNION EUROPEENE et vu la tournure des évènements j’ajouterais : VITE !

