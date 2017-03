Bailleurs et autorités harceleurs

Le nombre de logement par habitant ne fait que croitre et pourtant on entend que c’est de pire en pire d’après les associations. Les locataires dégradent souvent eux même les logements et deviennent de plus en plus difficile ne supporte plus de dormir a deux dans une chambre.

Si cette femme ne peut plus payer sa place est dans un foyer, des milliers de familles prioritaires avec les moyens de payer attendent un logement et cette femme seule empêche une famille de profiter d’un toit.

Il faut accepter de vivre chez ses parents ou la famille et ne pas prendre de logements plus grands que ses moyens.

C’est a cause de cette politique de non expulsion que les bailleurs louent moins et sont sélectifs et qu’on rarifie l’offre. Les associations se tirent elles même dans le pied et veulent que les autres payent.

Ce n’est pas au bailleur de payer pour un accident de parcours (et souvent une mauvaise gestion) du locataire.

Ce n’est pas non plus au propriétaire d’effectuer le ménage et la déco d’un logement ou de payer pour les casses du locataire.

En Espagne ou la protection du locataire est moindre il est facile de trouver un logement et ça tourne bien mieux qu’en France. Expulsé un locataire peut facilement retrouver un logement correspondant a son budget car si il ne paye pas le propriétaire peut l’expulser rapidement.