Barcelone et la longue litanie des attentats...

@rosemar

Hier le tabac a tué 200 personnes. Dont 16 fumeurs passifs. Croiser un fumeur dans la rue est plus dangereux qu’un terroriste au volant d’une camionnette.





Et puis à un moment j’en ai ras le bol de cette hypocrisie. Voici la liste des attentats de cette année . L’Espagne n’est pas le plus gros, loin de là. On devrait être plus touché parce qu’il s’est déroulé plus près ? Parce qu’une vie d’espagnol vaut plus qu’une vie de syrien ?





C’est à gerber. Oui, il faut combattre le terrorisme. Non, dire qu’on pleure les morts quand il sont près de chez nous, non seulement ne sert clairement à rien, mais en plus attise la haine et l’incompréhension des peuples pour qui terrorisme rime avec quotidien. Purée mais 10 ou 20 morts, c’est que dalle comparée à partout ailleurs dans le monde. On devrait même se sentir privilégiés de n’avoir que quelques attentats par an.





Oui à la lutte contre le terrorisme, non à la surmédiatisation et aux larmes factices. Ou alors je veux un article comme celui-ci pour chaque attentat en Syrie et en Irak, mais ça va vite nous soûler.