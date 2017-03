Baroin ou Fillon ? Un fantôme gaulliste ou un catho radicalisé ?

Alain Juppé ne sera pas le plan J pour la droite. Lors de son allocution, il a envoyé un missile à l’encontre de François Fillon et ses fidèles qu’il a accusés de s’être radicalisés. Les mots ont un sens et les Français connaissant que sous-entend la notion de radicalisation sauront apprécier ce qu’a voulu signifier Juppé. J’avoue comme tous les observateurs être déconcerté par cette campagne qui pourtant est assez claire pour ce qu’elle signifie de la vie politique de notre pays. Je pensais sans doute naïvement que Juppé saurait mettre ses susceptibilités en retrait pour sauver les LR mais il a choisi de se mettre en retrait de la vie politique nationale.

Le Telos de la droite n’a pas fonctionné, le Kronos s’est déchaîné et les LR sont fracturés comme jamais. Bien souvent, le pyromane se fait pompier et Nicolas Sarkozy promu conducteur d’ambulance se voit chargé de réfléchir à un plan B. Et ça tombe parfaitement bien parce que B comme Baroin le François qui peut en remplacer un autre. Est-ce une solution ? Au vu de la situation, ce serait la moins pire. La seule possibilité de rattrapage sans aucune garantie. La solution Baroin présente l’avantage d’être propre vis-à-vis des affaires, relativement consensuelle, légitimée par l’ascendance chiraquienne mais néanmoins suspecte à cause de connivences sarkozystes (au passage, mon correcteur d’orthographe a souligné en rouge le mot sarkozyste en proposant comme solution de remplacement sarkomateuse. Ce détail n’a aucune importance et c’est ce qui fait tout son intérêt pour les lecteurs ricaneurs et autres moqueurs des talonnettes… A bon entendeur !).

Baroin est un bien un plan B sauf qu’il délégitime les primaires LR et ne peut plus se parer de l’aura d’un parti entré dans cette modernité assez incertaine. C’est le retour en arrière dans les formes. Le candidat de la droite désigné par le parti. Alors que Fillon apparaît comme le choix d’une frange radicalisée et revancharde de la droite classique française. Nous saurons ce qu’il en sera à l’issue du conseil de crise décidé par les LR ce lundi 6 mars 2017.

La situation politique est critique. Elle oscille entre Kronos et Telos. Mélenchon et Le Pen sont les sinistres prophètes du Kronos presque nihiliste, ils conduiront la France au lent suicide. Il ne reste plus que la gauche pour fournir une candidature incarnant le Telos, autrement dit la raison. Est-ce que les politiciens de gauche sont capables d’éteindre les ressentiments, haines et vengeances pour se parler et proposer une solution qui à défaut d’être une authentique espérance, ne sera pas un navire de la désespérance ?

La France va mal et si elle veut se donner un horizon moins funeste, ce ne sont pas les programmes qui seront utiles en ce moment mais plutôt les conversations, les débats et les examens de conscience. Et en ce cas, personne n’est exonéré car cet examen concerne les Français qui ont la responsabilité de l’avenir, qu’ils soient citoyens, intellectuels, cadres de la politique et même polisseurs de lunettes. Et là, il y a du boulot, quoique, les lunettes des Français aient besoin plus d’un essuie-glace que d’une nouvelle paire de lunette. Peut-être vous retrouverai-je pour une partie d’essuie-glace en vue d’un lavage des ressentiments sous le regard du miroir nietzschéen. A bon entendeur !