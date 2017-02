Bayrou ou l’art du revirement...

François Bayrou président du Modem a proposé, hier, une alliance à Emmanuel Macron et renonce donc à se présenter à la présidentielle.



C'est, pourtant, ce même François Bayrou qui déclarait, il y a quelques mois, qu' Emmanuel Macron était le candidat des forces de l'argent.



François Bayrou voulait, disait-il, faire barrage "aux puissances de l'argent qui orchestrent selon lui en sous-main la montée en puissance de l'ancien employé de banque Rothschild."

"Je suis absolument sceptique sur cette affaire, et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus modéré que je puisse choisir. Ça ne marchera pas, parce que les Français vont voir ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça, derrière cet hologramme", affirmait François Bayrou...



Et il rajoutait : "D'ailleurs c'est très simple : posez-vous la question du pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct ? Pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages autour de photographies ou d'histoires assez vides ?"

Quel revirement !



Les hommes politiques ressemblent de plus en plus à des girouettes : François Bayrou propose une alliance à un candidat qu'il a fortement critiqué, en septembre 2016...



La cuisine et la tambouille électorale se poursuivent...

Emmanuel Macron s'est empressé, bien sûr, d'accepter l'alliance qui lui est proposée...



Mais, comment les français peuvent-ils réagir face à tels revirements ?



Comment les hommes politiques peuvent-ils être encore crédibles ?



Même si François Bayrou pose ses exigences, on voit bien que cette alliance est problématique...

On ne peut pas avoir étrillé un candidat, comme l'a fait Bayrou, et lui proposer, ensuite, une alliance...



De toutes façons, on ne s'étonnera pas de ce revirement de François Bayrou : on se souvient du bilan déplorable du président du Modem à la tête du ministère de l'Education nationale.



Réforme avortée en faveur de l'enseignement privé, suppressions de postes, baisse de l'allocation de rentrée scolaire, tentative pour réduire drastiquement les allocations de logement social perçues par les étudiants, un bilan catastrophique...



François Bayrou, ancien enseignant, n'avait pas hésité à trahir le personnel éducatif par des reniements inadmissibles...

François Bayrou, sous ses dehors bravasses, est un faible : il n'a jamais eu la stature pour devenir président de la république...

L'alliance proposée à Macron signe encore un aveu de faiblesse : c'est un reniement de plus, de la part d'un homme politique dont la carrière est entachée d'échecs...

François Bayrou rejoint le parti des banquiers, et même s'il impose ses conditions, il se rallie à un candidat du monde de la finance...



Loi de moralisation de la vie publique, défense des salaires, introduction de la proportionnelle... Emmanuel Macron a aussitôt répondu favorablement à ces exigences.



Mais, qui peut être dupe de cette alliance ? Emmanuel Macron reste le candidat de l'ubérisation, de la dérégulation, du démantèlement des droits sociaux...





