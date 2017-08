BD - Deux jeunes dessinateurs plus que prometteurs

Membre du groupe Facebook HebDRAWmadaire – quel nom rigolo – depuis un an, je suis avec assiduité et intérêt les travaux de tous ses membres, tous incroyablement talentueux. Et redeviens grâce à eux le petit garçon fou de BD qui chaque mardi se levait aux aurores pour acheter son Spirou et le dévorer assis sur le trottoir devant le libraire d’un petit village du Lot.

Parmi eux, Antoine et Florent – Antoine Dutot et Florent Benoit, que je connais personnellement, et dont je trouve les œuvres absolument magiques. Tous deux s’inspirent à la plus vieille école de la BD, celle qu’enfant j’ai tant aimé, l’école belge, celle de Spirou et Tintin et aussi de Pilote. A laquelle ils mêlent une touche de SF et de manga. Le cocktail est tellement chouette que comme je faisais petit je BLOQUE sur certains de leurs dessins, les regarde émerveillé, observe les détails, les couleurs, le trait de la plume. Et reste ainsi songeur comme un enfant.

Antoine est clairement sur la ligne de héros qu’on trouvait alors dans Tintin – le journal – et Pilote. Du coté Valerian, Guy L’Eclair, un peu Moebius. SF donc avec plein de poésie, des super héros marrants, des robots, des couleurs souvent pastels, de jolis ciels bleus, beaucoup de lumière. Ses dessins font du bien à l’âme et à l’œil, c’est reposant, serein, marrant, charmant. Riche aussi, et évocateur de belles histoires aventureuses. Ils lui ressemblent, ils sont discrets, élégants, racés, la ligne est comme l’intention, pure.

Regardez celui-ci par exemple. Moi je ressens plein de choses. Je tombe en enfance et je rêve et cela m’inspire des textes, un dessin comme ça. L’histoire je la fais dans ma tête, en romancier que je suis, pas difficile, suffit de laisser les pensées filer.

Florent, lui, est plus du côté Spirou version Fournier, avec des touches Khena et le Scrameustache, Les petits hommes, Sibylline et Isabelle. C’est à dire mes héros préférés, ceux dont je dévorais les aventures et relisais les albums cent fois. Clairement du côté de l’enfance. C’est hyper mignon, choupi comme lui, très innocent. Le trait est beau et doux, je sens que quand il dessine le pinceau ou le crayon doivent caresser la feuille comme le dessin caresse l’œil. J’y reconnais le regard doux qu’il a, celui qu’il pose sur la vie et sur les choses. Florent est un adulte accompli qui progresse à une vitesse sidérante, qui est stratège dans des choix. Qui sait jouer avec le temps, s’entourer des meilleurs, se faire l’interprète de personnages pour de magnifiques photos qui certes le mettent en valeur mais servent à terme la mise en valeur de son travail. Il n y a aucun ego dans sa démarche, mais un désir de donner et de rendre à chacun sa part d’enfance. Il est tellement doué, et pas que pour le dessin ou déjà il excelle, qu’il ne serait pas surprenant que des portes assez incroyables s’ouvrent à lui. J’en fais le pari.

A vous deux et aussi à tous vos copains dessinateurs du groupe, mes félicitations et encouragements, suis fan comme on dit. Avant de lire des dizaines de milliers de livres et pas des moindres puis d'en écrire, je fus - je demeure - un fou de BD. Et vous me rendez mon enfance. Heureux donc en échange de vous mettre en lumière sur ce blog à présent lu par quelques dizaines de milliers de gens sur les 5 continents. Vous le méritez, et j’espère que cela vous apportera quelque chose. C’est le but, et puis les ainés ça sert à ça.

Groupe public HebDRAWmadaire ici

https://www.facebook.com/groups/689257097893263/