Benoît Hamon ou la version masculine de Clémentine Autain

On a vu lors de la primaire de droite des candidats faire des propositions hallucinantes. Et comme c’est celui qui s’est situé le plus à droite qui a été élu, cela semble donner des idées dans le camp d’en face.

Après « à droite toute », voici donc le « à gauche toute » pour les primaires du Parti Socialiste.

C’est tout du moins ce créneau qu’a choisi Benoit Hamon, au point de se situer plus à gauche que Jean-Luc Mélenchon dans certains domaines.

Un exemple, interrogé ce week-end sur un reportage de France 2 qui démontrait l’interdiction pure et simple faite aux femmes de fréquenter certains cafés, Benoit Hamon a tout fait pour minimiser les choses.

Face à des réflexions comme « Dans ce café, il n’y a pas de mixité », « T’es dans le 93 ici, t’es pas à Paris ! Ici c’est une mentalité différente, c’est comme au bled ! », le candidat à la primaire n’a pas trouvé mieux que de répondre par « Historiquement, dans les cafés ouvriers, il n’y avait pas de femmes… » , ou encore « Remettons des questions sociales avant de mettre des questions religieuses sur ces sujets-là ». Et bien sur pour conclure il a préféré s’interroger sur « la responsabilité de la République ».

Pour justifier le machisme d’une religion, Benoit Hamon ose des comparaisons douteuses en nous renvoyant plusieurs décennies en arrière. Quel beau programme !

Par ailleurs, nous apprenions aussi ce week-end que Benoit Hamon rejoignait le comité de soutien à Jacqueline Sauvage, à quelques semaines semaines de la primaire bien sur.

L’ancien ministre de l’éducation se range du coté des femmes françaises battues, très bien a-ton envie de dire. Mais la date choisie, et le grand écart qu’il fait par ailleurs lorsqu’il relativise le machisme des hommes musulmans, nous font douter de sa sincérité .

Ce double visage me fait étrangement penser à Clémentine Autain, celle qui si veut la grande prêtresse de la cause féminine dans notre pays, et qui par ailleurs nie les actes d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont l’oeuvre d’immigrés, comme ceux perpétués sur les jeunes femmes allemandes lors de la St Sylvestre 2015.

Pour revenir au cas Hamon, la semaine dernière il s’en prenait à Manuel Valls avec ces mots : « Je voudrais dire ma honte, lorsqu’un Premier ministre issu des rangs de la gauche est allé tancer une chancelière allemande, conservatrice, pour lui dire de ne pas en faire autant dans l’accueil des réfugiés et des migrants ».

Oui, pour Benoit Hamon accueillir plus d’un million de migrants en 1 an n’est pas un problème, c’est en tous cas bien mieux que ce que fait la France sur ce sujet, et ce même si Merkel a quelque peu fait machine arrière depuis, démontrant ainsi que Manuel Valls était dans le vrai sur ce sujet.

Immigration de masse, refus total de voir la réalité dans les zones de non-droits, sans parler de sa proposition sur la légalisation du cannabis, Benoit Hamon est le candidat du PS parfait des années 80.

Le monde bouge mais Benoit Hamon continue de penser comme l’adolescent qu’il fut il y a plus de 30 ans.

Dernier détail. Il semblerait que Benoit Hamon tienne absolument à préserver sa vie privée.

Ceci l’honore bien sur. Oui mais pour quelles raisons le fait-il.

On a appris il y a peu qu’il avait prévu en octobre dernier de participer à l’émission de Karine Le Marchand « Ambition intime ». Et puis il a eu revirement.

Il semblerait que ce soit la profession qu’occupe sa compagne qui pose problème. En effet, celle-ci occupe depuis 2014 un poste à la direction de LVMH, le groupe de luxe de Bernard Arnault .

Ils sont drôles ces politiques qui se veulent proche du peuple.