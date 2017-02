Benoît Hamon, voiture-balai d’un PS vermoulu

Salut...ah le PS, la trahison ultime , enfin non, des le début le ver était dans le fruit...on est là dans un complot sur le long terme.....en occident tout le pouvoir remonte à la FED en fait, mais c’est pour notre bien Lloyd Blankfein alors directeur de la FED n’a t’il pas dit : « nous faisons l’œuvre de dieu..mais aussi pire que » ....mais chut !

mais écoutons Lavrov, le

Ps est déjà un cadavre...il l’a toujours été..

Russia is no longer interested in resuming the pro-Western path embraced during the Boris Yeltsin era and the early Putin years.

la Russie n’est plus intéressée a reprendre le chemin pro occident de l’ouest suivi pendant l’ere Yelltsine et les premieres années poutine



In other words, the vastly experienced envoy was signaling how any American notions of joining up with Russia to ‘contain’ China are misguided. And serving notice of how a much-reported scheme to “drive a wedge” between Moscow and Tehran won’t wash either. This was take your G8 and shove it.

Dit autrement, le très expérimenté envoyé (Lavrov signalait par là ) comment toute notion américaine de se joindre à la Russie pour « contenir » la Chine sont peu judicieuses.Et de notifier par là aussi que le plan de bloquer les relations entre Moscou et Téhéran ne marcheront pas non plus. Cela voulait dire ; prenez votre G8 et allez vous faire voir !



“I hope that (the world) will choose a democratic world order - a post-West one - in which each country is defined by its sovereignty," was the exact quote.

J’espère que le monde choisira un ordre mondial démocratique, un monde post ouest occidental, dans le quel chaque pays se définit par sa souveraineté , ce qui est la phrase exacte



Later he pointedly characterized Russia as a “Eurasian power,” as if to emphasize how Moscow is entirely disinterested in assimilating with the EU.

Ensuite avec insistance il caractérisa la Russie de pouvoir Eurasien, comme comme souligner le fait est totalement désintéressé à s’assimiler avec l’UE..

ceci est aussi vital et différent que de continuer la guerre, le vol, ou alors de cooperer en paix...

ce que je dis du choix a faire là de suite est bien cela la..

la mise en place si elle demande du temps comme le temps de la rose qui fleuri sera le futur si la juste intention est là des le départ...désolé mais les usa et ceux qui les dirige réellement n’en n’ont rien a foutre de coopération eux ils veulent le chaos pour continuer à voler...sans même savoir pourquoi, ce sont des malades..