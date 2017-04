Bien choisir

C’est le moment de s’exprimer, de voter, de choisir ce qui paraît être le mieux pour notre avenir.

C’est vrai que depuis des décennies, les dinosaures de la politique qu’ils soient des droites ou socialistes réformistes, nous ont habitués à ne pas prendre en considération les besoins ou revendications du peuple. Ces professionnels de la tromperie, de la magouille, ces spéculateurs financiers, nous ont amenés à ne plus leur faire confiance et à boycotter les élections.

Ces professionnels de la magouille politicienne, conscients de cette situation, trament et ourdissent des manœuvres de façon à ce que les abstentions ne les empêchent pas d’être élus. Ces politiciens sans honneur cherchent le pouvoir uniquement pour continuer à asservir le peuple au travers d’un système ou seuls les nantis continuent de s’enrichir.

Le vrai combat dans ces élections c’est de voter. Voter pour un candidat qui prend en considération les besoins du peuple.

Ce que veut le peuple :

1° Du travail pour tous

2° une revalorisation du pouvoir d’achat

3° De la sécurité, quelle soit dans notre vie à la fois sociale et physique

4° L’indépendance de notre pays sur ses choix politiques, sur sa souveraineté nationale à l’égard de l’Union Européenne et de l’OTAN.

5° De la clarté et de l’honnêteté de la part de nos élus politiques

6° Un véritable avenir pour nos jeunes et une réelle prise en charge de nos anciens et nos personnes âgées.

7° Aide de l’état en direction des entreprises en difficultés avec prise de participation dans le conseil d’administration et droit de regard sur les comptes financiers

Qui doit payer ?

En premier lieu économiser sur les cadeaux somptueux fait aux grandes entreprises nationales et multinationales (pacte de responsabilité), les exonérations des charges patronales qui sont chaque année rétrocédées.

Imposer les revenus boursiers et taxer les spéculations financières.

Sanctionner sévèrement les fuites de capitaux dans des paradis fiscaux

Clarifier et imposer les revenus des élus Assemblée Nationale, des Sénateurs et présidence de la république.

Nationalisation des banques Françaises et encouragement à l’épargne National.

Arrêter ces interventions militaires en Afrique et Moyen Orient et utiliser ces dépenses à réindustrialiser le pays.

Les électeurs et électrices attendent des candidats qu’ils s’engagent de manière claire et précise sur ces sujets brûlants en bannissant les flots de paroles qui embrouillent tout le monde et qui incite de ce fait à l’abstention.

La politique ne doit pas être une affaire d’élite mais un partage d’avis et de propositions pour l’ensemble du peuple.

En matière de changement, les électeurs déçus ont d’abord essayé le « vote contre » ce qui n’a pas donné les résultats escomptés, avec l’alternance on a retrouvé la même politique. Ensuite a été tenté « l’abstentionnisme » pareille ces mammouths du pouvoir se sont organisés et sont toujours là !! Alors essayons « le vote pour ». Pour un changement radical de politique, un changement qui donnera la parole non pas à des menteurs, des profiteurs, mais au peuple

17/04/2017