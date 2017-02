Bien que cela leur coute 15.000 dollars par an, 140.000 familles australiennes refusent de vacciner leurs enfants

@l’auteur

J’avais vu votre article en modération et je l’ai pulsé en vous indiquant que nous pourrions en débattre, je suis ravi qu’il soit enfin publié :

Je dois dire que cela représente un courage étonnant, et démontre une conviction et une pugnacités extraordinaires. En France, notre Ministre des laboratoires vaccinaux n’a pas encore réussi à subordonner l’attribution des allocations familiales à la vaccination des enfants, mais elle réussit à interdire l’entrée en crèche et à l’école aux non-vaccinés, traduit les parents réfractaires devant les tribunaux, et offre des primes aux médecins pour chaque lot de 20 têtes de bétail vaccinées. Elle avait promis un vaccin contenant les trois valences obligatoires seules, sans aluminium et sans mercure, et la suppression de l’obligation vaccinale, mais elle propose maintenant une obligation vaccinale pour onze valences, en ajoutant le Gardasil à 9 ans, y compris pour les petits garçons.

La France La suisse et une bonne Partie de l’Europe et du Tiers Monde sont la proie des laboratoires que j’appelle « pompes à fric » mon Ami le professeur Joyeux s’est même vu sanctionné par le Conseil de l’Ordre au sujet de son opposition sur les vaccins contenant de l’aluminium et dérivés et de plus dix fois plus coûteux que le vaccin de base.

En France la ministre de la Santé aussi minable que son prédécesseur a finit par obliger les laboratoires à sortir les vaccins prescrits par le Professeur Joyeux éminent « cancérologue » cela est presque devenu une affaire d’Etat.

Mais sur un plan de base ont ne peut laisser des personnes sans vaccins je suis totalement POUR mais sans « adjuvent »

Cela n’est pas uniquement une Australienne, mais relève de la responsabilité de l’O.M.S. et de l’A.N.S

Voilà pour l’entrée en matière, mais il ne suffit pas en ce qui me concerne de dire NON sans avoir à le justifier, des millions de personnes et surtout des enfants meurent par manque de vaccinations dans des régions dépourvus du minimum sanitaire, qui se confond avec les moyens financiers.

