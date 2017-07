Bien sûr que vous êtes endettés, si vous acceptez de payer tout ce que l’on vous demande... !!!

Par gérard Faure-Kapper

Les gens sont endettés, ils n'y arrivent plus, les factures tombent de partout, ils s'enfoncent de plus en plus...

Seulement, après vérification des créances, nous nous rendons comptes que la personne n'est pas si endettée que ça. Elle est en fait beaucoup plus riche qu'elle ne pense.

Alors, que se passe-t-il ?

La société est ainsi faite. Pour s'enrichir, il faut savoir piquer dans la poche de son voisin.

Voici notre méthode pour diminuer fortement votre endettement :

Avec ces trois étapes, vous avez déjà gagné, car votre endettement a fondu.

1°) Lister toutes les dettes réclamées ; l'organisme, le montant, l'ancienneté et qui réclame.

2°) Regarder EN VERTU DE QUOI la somme est réclamée. Jugement exécutoire, contrat, engagement, etc.

3°) Qui réclame ; Banque, organisme de crédit, service contentieux, cabinet de recouvrement, huissier, etc.

Ensuite, commencez à examiner les dettes en particulier.

1°) Si c'est une banque qui réclame un découvert en compte.

Si le découvert à plus de 3 mois, suppression des intérêts et des frais.

Si le découvert n'est composé que de frais et d'intérêts, suppression

Si le découvert a plus de 2 ans, suppression.

Et bien d'autres choses...

2°) Si c'est un huissier.

S'il n'est pas du département, il n'a rien à vous demander.

S'il est dans une démarche amiable, dites lui que vous ne devez rien, car vous n'êtes pas du tout aimable, surtout avec les pickpockets.

Si ce n'est pas en vertu d'un jugement exécutoire, vous ne devez rien.

Si l'huissier ne vous donne pas la preuve de la dette (contrats, décomptes...) DANGER, c'est probablement une escroquerie. A vérifier.

3°) Si c'est un cabinet de recouvrement

Dernier recours des banques, elles vendent leurs dossiers à 25% de leur valeur, passent le reste à perte et récupèrent... en diminution d'impôts.

Pour faire simple, les cabinets de recouvrement n'ont aucun pouvoir et fonctionnent avec des menaces, de l'intimidation et du harcèlement.

Si vous en êtes victime, je conseille de faire une main courante à la gendarmerie.

4°) S'il y a saisie immobilière à la clé.

Contrôler la validité du TEG du prêt.

Vérifier la date de déchéance du terme. Si c'est plus de 2 ans, forclusion, vous ne devez rien.

Et c'est ainsi pour toutes les dettes. Il faut en vérifier la validité.

Si vous restez avec un endettement auquel vous ne pouvez faire face, notamment en déposant un dossier de surendettement.

Je n’incite pas quiconque à ne pas honorer ses dettes, mais à vérifier leur validité, voire leur existence.