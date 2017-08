Bientôt, même les poupées gonflables seront connectées...

Il me semble qu’il n’y a pas que des aspects négatifs à l’apparition de la robotique et des objets connectés. On peut facilement désigner les poupées gonflables connectés et avec IA comme un excès de ces technologies. L’intrusion dans les aspects les plus intimes de notre vie est un vrai danger, mais il me semble tout de même que cet usage restera ... très marginal.





On peut aussi penser à bien d’autres usages plus utiles, par exemple sur la « surveillance » des personnes âgées au domicile. Il est connu que le maintien à domicile est un avantage sociétal indéniable en terme de qualité mais aussi de longévité. On imagine assez bien que la présence incessante d’une personne humaine peut facilement être remplacée par une mise en oeuvre de technologies permettant de gérer tout ce qui concerne la sécurité de la personne, faire à leur place les taches « dangereuses » ou « fatigantes », les assister pour des gestes difficiles, ... La relation humaine pourra alors essentiellement se consacrer à l’échange, à la discussion, ...





Il en est de même pour toutes les technologies, elles portent evident les pires et les meilleures des choses. Ne soyons pas que pessimistes, et envisageons par exemple qu’un jour les taches assez difficiles telles que celle d’éboueur ne soient plus que de vieux souvenir, que les déchargements de camion soient effectués automatiquement, que les manipulations d’objets dangereux soit une vielle affaire, enfin ...





Les conséquences de toutes ces technologies sont à préparer car leur apparition dans tous les domaines de la société est inéluctable, elles impliquent obligatoirement des changements assez considérables dans les relations économiques et plus particulièrement les relations de travail. Pour ce qui est des relations humaines je fais le voeu, peu être naïf, que l’homme est irremplaçable sur ce plan.