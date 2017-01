BONNE ANNEE 2017, non mais des fois !!

En définitive, ce n'est pas plus mal que si c'était pire !!

J'entasse copieusement les mauvaises nouvelles et les déconvenues depuis que cette fichue année 2017 a commencée. Bref, ça ne peut pas démarrer plus mal. Enfin si.

Ma maison n'a pas pris feu et la boulangerie non plus. Ce qui, en Périgord noir, revêt une importance terrible. Pas la maison, la boulangerie !!

J'avais envie de vous parler de ce qui serait sympa pour cette période à venir.

Comme beaucoup de personnes, j'ai quand même eu un sourire en coin en apprenant que le Bilderberg avait été joyeusement piraté par des hackers. Après l'épisode Vinci/Notre Dame des Landes, il semblerait que certains petits malins se penchent sur d'autres problèmes que de télécharger le dernier "Visiteurs" ou "Camping". Cela promet des épisodes palpitants à venir !!

Pour ma part, j'ai à nouveau fait un blocage terrible sur ma messagerie internet (la nouvelle qui est encore plus mieux que celle qui était au top, c'est dire !!), laquelle a refusé ostensiblement de communiquer à tous mes amis et famille ces fichus vœux qu'il est coutume d'envoyer autour de soi. Réaction immédiate et très périgourdine : "carpe diem !!"

Je ne vous oublie pas, fidèles lecteurs d'Agoravox, amis ou adversaires politiques, économiques ou institutionnels de quelques instants, et j'espère que votre intérêt voire votre virulence n'aura rien perdu avec cette année 2017.

Les blocages informatiques, la messagerie en a coutume, mais je me contente en regardant tous les autres sites, que ce soit le journal régional qui, depuis quelques temps, bégaie terriblement les commentaires, celui de mon fournisseur d'électricité qui me réclame des relevés alors que le message "votre abonnement ne permet pas de relevé par internet" apparaît quasiment à chaque fois, etc, etc...

J'ai l'impression que, comme sur la route, de nouveaux spécialistes s'amusent à confectionner des ralentisseurs du style dos d'âne (en informatique, comment dit-on déjà ??) afin de "fluidifier" les relations entre destinataires, tel le Medef avec les Syndicats. Dans ce dernier cas, les "dos d'âne" s'appellent "valises de biftons" !!

La seule chose qui me tracasse vraiment, encore que je suis à la retraite, c'est que, comme le dit mon pote Fifi : "Année d'élection, année à la con !!"

En effet, le bizness déjà ralenti par un état d'urgence qui n'en finit plus - il faudra bien continuer après les élections, il y aura Roland Garros, le Tour de France et la reprise de la Ligue 1 - et les doutes perpétuels sur le devenir de notre pays crée toujours une période de flottement dans les affaires.

A noter que je risque de voter pour un candidat qui proposera, entre autre chose, de redéployer les forces de l'ordre à des tâches plus cohérentes que de guetter l'automobiliste lambda avec un armement digne d'un porte-avions !! Le décor, c'est bien, mais l'efficacité demeure souvent discrète... Et je préfère la présomption d'innocence à la certitude de culpabilité, surtout quand on n'a rien à se reprocher. Argument répété sans arrêt qui justifie le flicage outrancier de tout ce qui bouge !!

Tout à trac, je vous envoie donc mes idées pour préparer de bons articles sur ce forum d'Agoravox, en souhaitant aussi que certains fassent baisser le délirant rapport entre le nombre de commentaires édités par rapport aux articles édités. Soyez téméraires, nous sommes généralement indulgents, les modérateurs...

Agoravoxement vôtre !!