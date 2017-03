Bravo Monsieur Le Proviseur pour votre leçon de courage et de civisme !

Il existe heureusement encore des hommes (et des femmes) qui sauvent de temps à autre l'honneur de notre bien fébrile France républicaine. Hervé Pizzinat, le proviseur du lycée de Grasse où un jeune débile sans doute shooté au rap hardcore et aux jeux vidéos idiots a tenté de commettre un carnage, a démontré qu'un fonctionnaire d'autorité peut se révéler courageux et altruiste.

Hervé Pizzinat s'est mis en travers du jeune "killer" pour le désarmer, et pour protéger ses élèves. Il en a payé le prix par une blessure qu'il n'oubliera pas. Il a surtout donné un exemple de civisme, dans un pays où l'égoisme et le baratin "libéral" ont produit autant de jeunes violents et déboussolés que de consommateurs passifs et abrutis, insensibles à leur entourage.

Combien de nos compatriotes seraient partis en courant et en gémissant devant le jeune fou ? Combien tournent la tête quand ils sont témoin d'une agression dans la rue ? Combien se fichent des attentats quand ils se passent à plus de trente kilomètres de chez eux (souvenez-vous l'an dernier...) ? Combien crachent sur le voisin fonctionnaire qui bosse pourtant pour la collectivité, quand d'autres vivent de rentes ou en exploitant les autres ?

Monsieur le proviseur a en outre rappelé qu'il n'y a pas que des carriéristes et des branquignols à la tête de nos établissements scolaires. Ce n'est pas un hasard si son lycée est bien coté, une bonne direction engendre toujours de bons résultats, y compris dans les ZEP. Il a prouvé aux cassandres ultra-libéraux et autres tartuffes au service de leur porte-feuille et de leurs placements boursiers que les républicains ont encore du répondant.

Est-il utile de rappeler que Killian n'est qu'un produit du libéralisme économique ambiant : égocentrisme, conditionnement médiatique (d'où son prénom ridicule dont "killer" est le radical, issu d'un dessin animé américain), goût pour la domination sur autrui et absence de compassion pour son prochain : un pur produit d'un système qui a produit notre triste société hexagonale...

Les articles les plus courts sont les meilleurs. Monsieur Pizzinat nous a rappelé à quel point notre pays a besoin de fonctionnaires pour protéger et aider nos concitoyens, n'en déplaise aux imbéciles de service. Un sinistre fait divers donc, mais qui aura permis de remettre les points sur les "i"... La république sera toujours plus forte que la loi du fric et des voyous, à condition qu'elle ait encore un peu de courage et de volonté...