Brigitte Macron : la cible d’un sexisme exacerbé...

L'épouse du président de la République subit des lazzi et des plaisanteries de toutes sortes sur les réseaux sociaux et dans les médias : ses vêtements, son style, son âge sont scrutés et moqués régulièrement, avec un acharnement qui confine à l'indécence.



Traitée de "cagole" par le Financial Times, en raison de ses tenues "provocantes", Brigitte Macron devient une cible privilégiée dans un monde où le sexisme triomphe dans bien des domaines...

Le président d'honneur du Front National Jean Marie Le Pen s'est aussi distingué en qualifiant l'adversaire de sa fille de "mari de Madame cougar".



Evidemment, elle est plus âgée que son époux : mais cette différence d'âge serait-elle autant commentée et raillée, si elle était beaucoup plus jeune que son conjoint ?



Evidemment, elle est sous le feu des caméras, et on scrute ses moindres gestes, ses vêtements, son comportement.

Notre époque s'attache beaucoup aux apparences, au "look", plutôt que de chercher à percevoir la profondeur des personnalités.



Et le look d'une femme d'un certain âge est plus particulièrement commenté.

Brigitte Macron semble jouer la carte du naturel, ce qui est une qualité.

Mais, la misogynie ordinaire est exacerbée sur les réseaux sociaux, où les messages de haine se multiplient.

Les hommes sont particulièrement féroces et l'épouse du Président n'est pas épargnée.



Ce qui est curieux, c'est que, parfois, les femmes sont encore plus misogynes que les hommes...

Ainsi, Anne Sinclair n'avait pas mâché ses mots à propos de la tenue "trop habillée" et des stilet­tos de Brigitte Macron aux obsèques de Michel Rocard aux Inva­lides.

Est-il utile de s'attarder, ainsi, sur de tels détails vestimentaires ?



Dans tous les cas, il est probable que Brigitte Macron, devenue la première dame va devoir affronter les affres d'un sexisme outrancier.

Sans cesse sous la lumière des caméras, elle n'a pas fini de subir les assauts d'une misogynie affligeante.



Il faut s'attendre à des relents exacerbés de sexisme... d'ailleurs, point n'est besoin d'être première dame pour constater ce sexisme envahissant : sur internet, sur les réseaux sociaux, beaucoup se lâchent volontiers dans des diatribes vengeresses à l'égard des femmes.

Un sexisme vieux comme le monde, une misogynie qui remonte aux temps les plus anciens, un atavisme dont certains ont vraiment du mal à se débarrasser.... comme de vieux réflexes qui ressurgissent...

Les femmes reléguées au rang d'objet, jugées essentiellement sur leur apparence : c'est, là, une réaction primaire et primitive dont beaucoup ont du mal à s'abstraire...

Ce qui peut choquer, c'est la relation de professeur à élève qui s'est transformée en une idylle amoureuse : un détournement de mineur, n'hésitent pas à affirmer certains...







