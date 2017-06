Bruno Le Maire “J’ai conscience de l’effort demandé aux retraités”

Le Ministre de l’Economie a déclaré dimanche au Journal Télévisé de TF1 concernant la hausse de la CSG “Ceux qui ont une pension de retraite faible, sous les 1200 euros ne seront pas concernés par l’augmentation de la CSG. Question que nous posons : Et ceux qui ont 1205€ de pension, ils sont riches ? Bruno Le Maire demande aussi aux millions de retraités “Etes vous prêts à faire des efforts ?” Nous avons envie de répondre au nouveau Ministre de l’Economie : le gel des retraites depuis 4 ans, la suppression de la demi-part des veuves, la fiscalisation des familles nombreuses sans oublier la création de la cotisation additionnelle de solidarité, ce ne sont pas déjà des efforts ? Oui les retraités ont déjà fortement contribué à la solidarité nationale. http://blog.seniorenforme.com/categorie/politique/

Le sujet est devenu brûlant et le gouvernement rame de plus en plus pour éteindre la grogne des retraités touchés de plein fouet par cette hausse injuste de CSG .

Bruno Le Maire a donc dit hier devant des millions de retraités “J’ai conscience de l’effort demandé aux retraités. Ceux qui ont une pension de retraite faible, sous les 1200 euros pour une personne seule et 1800 pour un couple, ne seront pas concernés par l’augmentation de la CSG. Mais je leur demande quel modèle ils veulent pour la société. Je leur dis “Etes vous prêts à faire des efforts pour qu’à la fin du mois tout le monde puisse avoir un complément de revenu”

Quand Gilles Bouleau pose une question pertinente “Vous allez prendre cet argent aux retraités” Le Ministre de l’Economie a répondu “Qu’est ce que vous voulez comme société ? Que voulez vous pour vos enfants ou vos petits enfants ? Est-ce que vous êtes prêts pour ceux qui ont des niveaux de retraite les plus élevés de faire ces efforts ?”

Donc Monsieur Le Maire demande des efforts aux millions de retraités sans contrepartie. Pourquoi demande-t-on toujours plus aux retraités et rien aux autres ? C’est parce qu’ils ne manifestent pas, ne font pas de bruit ?

En outre, jouer sur la corde sensible des enfants et des petits-enfants, c’est mesquin. Monsieur Le Maire demande-t-il aux jeunes de 20 ans de se préoccuper de leurs aînés ? Les retraités seraient-ils les seuls garants de l’avenir ?

Et puis dire qu’avec 1250€ de retraite, on fait partie de ”ceux qui ont des niveaux de retraite les plus élevés” c’est nier la difficulté du quotidien.

Pour répondre encore une fois au Ministre, il faudrait qu’il sache que les retraités donnent déjà beaucoup :

11% des grands-parents gardent leurs petits-enfants tous les jours ce qui correspond à une économie de nounou de près de 32 millions d’euros chaque jour pour les familles soit près de 8 milliards d’euros par an.

Chaque année, les retraités donnent à leurs enfants ou leurs petits enfants, la somme faramineuse de 32 milliards d’euros.

Alors Monsieur le Ministre, arrêtez de demander aux retraités de faire des efforts, ils en font déjà énormément !

