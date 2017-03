Cet article m’a fait beaucoup rire.

On ne tardera pas à se rendre compte que si on gratte un peu, toute sorte de casseroles commenceront à faire un grand tintamarre à la suite de la plupart des membres du personnel politique. On pensait que la corruption était le fait des républiques bananières, mais depuis que nous sommes devenus un Land de l’Europe allemande, la France est en passe d’en devenir une.

Chesnot et Malbrunot, dans « Nos très chers émirs », rapportent ce propos d’un conseiller de l’ancien émir du Qatari ulcéré de voir que l’ambassade de son pays à Paris était devenue un distributeur de billets de 500 euros, et qui déclarait à Doha en 2012 : « Il semblerait que les Français soient les plus faciles à acheter »(p.43). Mais personne à l’Assemblée ne semble avoir encore souhaité ouvrir le dossier des relations avec le Qatar : trop de monde, à droite comme à gauche, risquerait d’y laisser des plumes.

Ce qui m’aura surtout fait rire, c’est le recours au jeune Macron. Il est intervenu en dernier, hier, sur TF1, et si on avait sous les yeux une sténographie de son discours, on serait épouvanté. Extraordinaire floraison d’adjectifs destinés à qualifier le rien. Aucune substance, sous la mousse et les bulles savonneuses de la phraséologie. Le vide parfait.

Se raccrocher à Macron, ce serait la même chose que, pour celui qui est tombé à l’eau sans savoir nager, essayer de prendre appui sur un tapis flottant de feuilles mortes et de brindilles emportées par le courant. Le couple centriste Macron-Bayrou, c’est le vide soutenu par l’inconsistance.



Malgré bien des réticences, j’avais voté pour Fillon aux primaires ; je n’en suis pas fier, mais je ne risque pas de recommencer. Depuis plus de trente ans, voter c’est comme espérer gagner quelque chose au jeu de bonneteau. Quand l’abstention deviendra majoritaire, il faudra bien que les marchands d’illusions commencent à se poser les plus sérieuses questions.