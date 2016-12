Bus parisiens : vers une meilleure desserte des gares

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) va entreprendre, en collaboration étroite avec la RATP, une refonte du réseau des bus de la capitale. Parmi les projets envisagés, une liaison de 5 gares parisiennes assurée par une ligne de bus unique : le 91 dont le parcours actuel serait prolongé...

Un bus articulé de la ligne 91

En octobre 2009, j’avais repris dans une lettre ouverte intitulée Paris, liaisons inter-gares : lettre ouverte à MM. Delanoë, Huchon et Mongin un projet déjà soumis antérieurement à la direction de la RATP sans qu’il y ait été donné suite. Rappelons que les personnalités destinataires de cette lettre ouverte étaient alors respectivement maire de Paris, président de la région Ile-de-France et à ce titre du STIF*, et président-directeur général de la RATP.

Cette lettre suggérait que soit mis en place, sur les grands axes de la capitale, une ligne de bus circulaire permettant de desservir sans rupture de charge (changement de moyen de transport) les 6 grandes gares parisiennes ainsi que les terminaux de desserte des aéroports situés à Denfert-Rochereau (Orlybus), à Opéra (Roissybus) et aux Invalides (terminal Air France).

Ce projet n’a jamais vu le jour. Toutefois, l’idée de relier le plus grand nombre possible de gares parisiennes sans rupture de charge a fait son chemin dans les bureaux d’étude. Et c’est ainsi qu’elle semble avoir débouché, dans le cadre de la refonte du réseau de surface parisien envisagée par le STIF, sur un prolongement de la ligne 91 jusqu’à la gare du Nord, via la toute proche gare de l’Est.

Actuellement, la ligne 91 dessert la gare Montparnasse (son terminus ouest) puis la gare d’Austerlitz et la gare de Lyon avant de rejoindre la place de la Bastille (son terminus est). Si le projet voit le jour – ce qui est probable –, l’actuelle ligne de bus 65 serait supprimée pour cause de doublon entre la gare de Lyon et la gare du Nord.

Une suppression qui impliquerait évidemment un report de charge des actuels voyageurs de la ligne 65 sur la nouvelle ligne 91 prolongée. D’où la nécessité de renforcer les cadences de desserte et probablement de prévoir avec la mairie de Paris une meilleure protection des voies de circulation en site propre pour améliorer la fluidité du trafic.

Un autre élément devrait également être pris en compte : la mise à disposition dans les bus articulés de la nouvelle ligne 91 d’espaces de bagages actuellement inexistants. Augmenter le nombre des gares desservies dans la capitale implique en effet une offre nouvelle de nature à augmenter la fréquentation de cette ligne par les touristes en visite ou en transit dans la capitale.

En l’état, ce projet n’est pas encore finalisé. Mais il semble être en bonne voie. Sous réserve des améliorations évoquées ci-dessus, il n’y a pas a priori de raisons sérieuses d’en contester l’utilité pour les voyageurs, qu’il s’agisse d’usagers habituels ou de clients occasionnels.

* Le STIF est l'autorité organisatrice des transports en commun en région Ile-de-France