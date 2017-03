C’est aux citoyens de censurer TF1, et non l’inverse !

Encore une polémique pour des pécadilles. TF1 (ou canal Bouygues), la chaine la plus désuète mais encore la plus regardée par ceux qui n'ont que la télévision comme ouverture sur l'extérieur, avait décidé d'organiser un débat entre les "pincipaux" candidats à l'élection présidentielle. Afin de ne pas compromettre les recettes publicitaires de l'émission, seuls les mieux placés étaient conviés à l'évènement. Question de rentabilité, mais aussi de bon sens : une chaine commerciale n'a pas vocation à faire réfléchir ses consommateurs, donc les vrais empêcheurs de tourner en rond et les "philosophes" n'ont pas leur place chez nos marchands de soupe. A la bétonneuse, donc, les Dupont-Aignan, Asselineau, Arthaud et Poutou qui n'ont pas le profil de l'électeur-consommateur de TF1-BTP, ciblé sur le rural retraité, peu cultivé et surtout imperméable à la réflexion.

Car il était inutile de zapper en direction de la 1ère chaine ce lundi 20 mars après le souper. Chacun imaginait à l'avance les thèmes développés par les animateurs de l'émission : les impôts, bien sûr, la sécurité, l'immigration ou le chômage... en interdisant aux candidats d'entrevoir les problèmes de fond et de les mettre à portée du télespecteur. Des exemples ? La dette publique engendrée par le banquier Pompidou dès 1973, les traités européens qui ont détruit l'économie de notre pays, le libéralisme économique triomphant depuis la chute du communisme etc.

C'est que le téléspectateur de TF1 n'est pas une flèche. Jugement de valeur élitiste et jacobin ? A voir. Soixante-quinze ans de moyenne d'âge, rural, donc obsédé par sa feuille d'impôt et peu altruiste, les questions sociales, l'insertion des jeunes et l'avenir du pays sur le long terme n'est pas sa tasse de thé. TF1 n'est ni le monde diplomatique, ni valeurs actuelles (encore moins Charlie-hebdo). Certes, on rétorquera qu'il est louable de mettre la politique à disposition du plus humble, mais encore faut-il que cela se fasse dans le but d'informer (ou de faire réfléchir), et non dans le but de vendre des réclames pour des marques de lessive en caressant le consommateur captif dans le sens du poil...

En toute logique, c'est le service public qui devrait organiser ce type d'évènement, pour ceux qui sont exclus de la révolution numérique. Car les vrais débats sont désormais sur le web. Les jeunes le savent, eux qui ne consomment de la TV que pour les compétitions sportives et le cinéma. Beaucoup d'entre eux iront voter, en allant chercher leurs infos et leur matière à penser sur la "toile". D'ailleurs, le candidat Asselineau, omniprésent sur le web, n'a pas insisté devant l'attitude de TF1 à son égard ; l'outil "téloche" est dépassé pour ses jeunes militants, très actifs en ce moment sur le terrain.

Et puis il y a la question de la dictature des sondages, de ces officines privées qui vendent de l'influence et des horoscopes électoraux pour empêcher le citoyen de réfléchir, et surtout pour l'orienter. Comme TF1, ce sont des organismes phares du système libéral : gagner du fric, influencer et encadrer les masses populaires. D'ailleurs Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, dirigeait... un institut de sondage (!) Pas de hasard là-dedans. La censure et la manipulation sont leurs armes. Faut-il rappeler que si l'on avait suivi la logique de TF1, ni Hamon ni Fillon annoncés battus aux primaires, n'auraient été invités.

Ceux qui ont grandi, il y a quelques années, avec quelques chaines de TV comme seule ouverture sur le monde, se souviennent des annés 1980-1990, des reportages bidonnés de TF1, des entrevues truquées (Fidel Castro), des mises en scène (le naufrage du cargo pétrolier de Total-Fina), des Balladur et Madellin favorisés pour "réformer" (c'est-à-dire détruire) l'état républicain... Non, décidément, cette chaine vendue à la 1ère entreprise de BTP français par la droite libérale en 1986 n'est pas l'amie du citoyen.

Le même citoyen qui travaille, et qui avait autre chose à faire ce lundi soir que d'écouter le baratin de marchands de promesses, qui ont tous amené la France dans la situation où elle est aujourd'hui, ou qui en ont profité. Ce citoyen qui prendra le temps de lire les tracts électoraux, de d'informer sur le web et de débattre avant d'aller voter, et qui n'a pas besoin d'une chaine TV qui vend de la pub et des jeux débiles, ainsi que d'un institut de sondage, pour savoir ce qu'il doit faire. Ceux qui se soumettent à cette logique sont les immatures et les soumis, ces moutons dont parlait un célèbre général. Des propos durs, élitistes et antisociaux ? Allons-bon, est-il si difficile que cela d'éteindre sa télévision et de faire fonctionner sa cervelle de temps à autre, au lieu de se soumettre au conformisme médiatique ?