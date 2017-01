C’EST LE TOIT QUI MANQUE LE PLUS !

bonjour !

ils en ont rien a battre . des mal- logés .

il fut une epoque on pouvait souscrire un grl aupres des assureurs pour garantir au bailleur le paiement des loyers ; ce GRL etait accordé aux personnes n ayant pas eu d’ ascendants d impayés , et prouvant une capacité au paiement de leur loyer .

Aujourd hui ce GRL a disparu .

le GUL devait être mis en place , il n a jamais vu le jour .

Les propriétaires sont de plus en plus méfiants , de plus les medias concourent à cet etat de fait . combien d’ articles j ai pu lire qui aurait pu affoler les bailleurs .

bref , je ne crois aucunement à la bonne volonté des politiques de vouloir mettre en place des processus facilitant l accès au logement .

Comme toujours et en tout domaine , les politiques favorisent la précarité et le pousse dans son extrême .