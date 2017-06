C’est quoi un non-conspirationniste ?

Complotiste par ci, conspirationniste par là, je prends le problème à l’envers et j’aimerais que l’on m’explique ce qu’est un non-conspirationniste ?! Est-ce quelqu’un qui ne remet jamais en doute une information divulguée dans un journal télévisé ? Est-ce quelqu’un qui croit systématiquement la parole de nos dirigeants sans douter une seule seconde qu’ils soient entièrement honnêtes ? Peut-être est-ce quelqu’un qui pense que les gouvernements ne cachent jamais rien lorsqu’il y a un grave événement comme un attentat par exemple. Dans tous les cas moi j’appelle ça : UN MOUTON !!!

Dois-je donc rappeler à la volée que le nuage de Tchernobyl s’est arrêté à la frontière, que Clinton n’a jamais touché à Monica, que Cahuzac n’avait pas de compte en Suisse, que l’Irak avait des armes de destruction massive ou encore que la finance était son ennemi…

Il existe plusieurs théories sur l’origine du mot complotiste, selon moi cela a pris de l’ampleur à partir du meurtre de J.F. Kennedy mais peu importe ce qui est sûr c’est qu’aujourd’hui les médias milliardaires en usent et en abusent pour ridiculiser tout propos contestataire voire diaboliser la dissidence en la classant à l’extrême droite et ce quel que soit le courant d’opinion.

Je n’ai pas besoin de faire trois pages sur le sujet j’ai déjà quasiment tout dit mais ce qui serait intéressant c’est savoir pourquoi il est si important que la pensée unique s’impose à tout prix dans les médias et comment y parvient-elle ?

Suis l’argent et tu trouveras l’origine du crime. Les médias les plus en vues et toutes les chaînes de télévision lorsqu’elles ne sont pas aux mains de l’État appartiennent à des milliardaires, j’ai déjà fait pas mal de sujet là-dessus et tout est dit sur internet, mais il faut savoir que ce marché rapporte peu alors quel est leur intérêt ? Le contrôle de l’information est primordial dans cette guerre de pouvoir et il n’est pas permis d’en douter. En possédant les grands médias les oligarques de la finance contrôlent littéralement la pensée. Ce sont eux qui font et défont les vérités, ce sont eux qui inspirent la vision et les opinions qui en découlent, ce sont eux qui induisent en erreur et conduisent à penser comme des bœufs.

Leur intérêt c’est tout simplement de dominer l’Occident et si possible le monde ! Mettre fin au système des nations, détruire les cultures et les mémoires existantes. Faire du monde un grand marché régi par la mode où tous les aspects de la vie seront sources de profits y compris les malheurs et ainsi donner le pouvoir au porteur du dollar.

Tout ce système est un gigantesque coup d’État qui mettra fin à des systèmes d’autorité conjoints entre les pouvoirs spirituels, administratifs et populaires pour les remplacer par un système unique où les grandes fortunes auront le pouvoir des grandes décisions à venir à une échelle internationale. Si l’on observe attentivement les choses nous pouvons nous apercevoir que cela a déjà commencé.

Le conspirationnisme est une arme avec laquelle les médias tirent à vue sur la moindre contestation et nous n’avons pas d’autre choix que de continuer malgré tout à protester si ne nous voulons pas nous retrouver bâillonnés à tout jamais. Les médias sont des gourous dont le peuple est la victime et les « adeptes de la théorie du complot » sont les ennemis, ils ne nous feront aucun cadeau. C’est une guerre intellectuelle que nous devons mener car les armes de guerre et l’argent pour financer celle-ci ce sont eux qui les possèdent donc nous devons compter sur notre ruse et notre nombre pour les renverser et rendre le pouvoir au peuple ou au moins à des dirigeants qui s’occuperaient réellement et avant tout de leur bien-être.

Soyons tous conspirationnistes, remettons en doute toutes leurs vérités ; remettons tout à plat pour que chacun puisse se détacher des versions « officielles » et être libre de sa pensée.

« Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse puis l’histoire secrète où sont les véritables causes des événements. » Honoré de Balzac

Petit lien à l'attention du type qui met des commentaires désobligeants sans signer :

http://www.ina.fr/video/1950810001021

Et les liens vers le blog et la chaîne Youtube pour ceux que ça intéresse :

http://chroniques-humaines.over-blog.com/

https://www.youtube.com/channel/UCKpctdrmDm3ZkCzveO5v3nw