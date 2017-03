Ça se corse pour Fillon : l’enquête élargie à des faits d’« escroquerie aggravée », « de faux et usage de faux »

@devphil30

Si un député embauche son conjoint pour effectuer un véritable travail (tangible et vérifiable) avec une rémunération raisonnable, cela ne pose pas de problème, car il peut même y avoir une plus forte motivation et implication. Le problème se pose lorsque l’emploi est fictif (pas ou très peu d’activité tangible) et que la rémunération est disproportionnée (un salaire de cadre supérieur et non d’assistant). Ce sont ces deux aspects d’emploi de complaisance et surrémunération qui caractérisent les affaires Fillon et le Roux (les sommes sont quand même quinze ou vingt fois plus élevées dans le cas du premier). Il faut aussi noter qu’il y a des cas d’emplois d’assistant parlementaires fictifs pour des relations extra-conjugales, focaliser sur les seuls liens familiaux serait à côté de la plaque.

ref http://www.courrier-picard.fr/7455/article/2017-01-28/des-attaches-parlementaires-toutes-les-sauces

[le problème se trouve aussi dans les collectivités locales, le népotisme et clientèlisme pour les emplois municipaux etc. y est courant]

Ne faisons pas de chasse aux sorcières généralisée à l’encontre des élus, mais il faut absolument que le travail d’attaché parlementaire soit codifié et contrôlé -quitte à avoir un statut de contractuel de la fonction publique, sous contrôle administratif-. L’indemnité d’élu n’est pas excessive, mais certains avantages sont à revoir. Quant à la réduction du nombre de parlementaires, ce serait effectivement une mesure souhaitable.