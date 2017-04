Carrefour City : Travaille le 1er mai

On reconnait le gauchiste pour qui l’important est d’en faire le moins possible pour en croquer le plus possible aux dépens des autres, et en plus avec mépris de ceux qui travaillent...



C’est certain quand on est rentier du statut de la gamelle de l’état, la journée passe a réfléchir à en faire le moins possible...

Un petit bourgeois bienséant dans son univers parallèle de fonctionnaire à charge nous décharge sa montagne de clichés sur les emplois des autres....





Comme caissière de supermarché.Imaginez donc le gauchiste....

Cette dame est payée 25% de plus les jours féries. Donc le 1er mai elle va gagner plus. L’auteur gauchiste préféré qu’elle ne gagne pas plus, certainement





Travailler un 1er mai quel scandale, lui abonné au 32h et les 7 semaines de congés payés à charge de la société et ses privilèges de régimes spéciaux.





Cette dame n’est pas payée au SMIC, ce n’est pas possible dans la distribution les salariés bénéficient tous d’un 13 eme mois et par la convention collective d’un montant horaire légèrement supérieur au SMIC.

A Carrefour elle bénéficie d’une mutuelle de groupe « maison » a faire pâlir d’envie l’auteur d’inégalité, de tickets restaurant et de primes de vacances ou Noel.

Elle bénéficie d’un PERCO abondé.

A 50 ans, si elle postule dans la fonction publique univers privilégié de l’auteur elle se fera envoyer chier. On embauche pas à 50 ans dans cette caste. On donne juste des bons ou mauvais point de dédain sur les travailleurs.Au moins le secteur privé embauche des gens de faible qualification qui ne trouveraient rien ailleurs.





Au moins Carrefour City est plus social concrètement que l’auteur gauchiste, qui ne crée rien n’a jamais investi un copek de ses propres tunes et est juste bon à colporter des clichés sur les emplois des autres...





L’auteur avoue même ne passer dans le magasin juste pour se conforter de ses clichés pédants et imbus sur les métiers des autres et en fait n’achète rien dans le magasin et juste fait chier ceux qui travaillent..





Un « Carrefour City » n’est pas un centre de profit extraordinaire. Si ça sort entre 1 et 2% de résultat net avant impôts en fin d’année c’est un grand maximum.

Bien souvent ils ne sont pas rentables, mais sont mis par les grandes enseignes par chantage électoral du type, tu met un petit supermarché dans le quartier et t’as l’autorisation de mettre un hyper à la sortie de ville.

La rentabilité ne s’obtient qu’en valeur absolue sur l’importance du chiffre d’affaire. Il n’y a pas de compensation de marge comme dans d’autre professions. Ce genre de magasin n’est rentable que 7 mois sur 12, et 5 mois dans l’année les employés sont heureusement payés sur le capital et pas leur travail.





C’est un métier qui a des contraintes horaires....Hé oui ! Le travail a des obligations. C’est pas un drame.





L’auteur en vrai gauchiste sous couvert d’un esprit social pour se donner bonne conscience de son mépris des autres ne fait en fait que du dédain envers des gens simples comme une caissière qu’il accuse d’être une chèvre.







Le métier de caissière est un métier « propre », enrichissant par le contact avec les gens. Loin de la comparaison esclavagiste et suffisante du rentier gauchiste de l’état et à charge.