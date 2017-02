CE N’EST PAS ÇA L’ISLAM !

Combien de fois avons-nous entendu cette phrase de musulmans qui s'indignent traumatisés devant ses dérives qui terrorisent l'humanité. Ils répètent alors que l'Islam est une religion de paix pendant que d'autres moins pacifiques affirment que "le vrai Islam c'est le djihad". Pour nous non musulmans, comment comprendre quel est le "vrai Islam" d'autant que les chiites contestent aussi aux sunnites le véritable Islam. Si tous les musulmans ne sont pas d'accord sur un même Islam, faut-il conclure qu'il y a plusieurs Islams ? Mais comment faire le tri entre les Islams qui prêchent la tolérance et les Islams qui prêchent la haine ?

"Ne critiquez pas l'Islam qui est parfait, critiquez le musulman qui dévie de sa religion !"

Et notre interlocuteur poursuit : "C'est l'Occident qui a inventé cet Islam extrémiste pour détruire les musulmans. Avant l'Islam était une religion de paix !" C'est ce qu'on nous répond quand on réagit devant des actes de terrorisme islamique. Nous aimerions le croire, en pensant à certains de nos amis et parents musulmans qui peuvent se perdre dans des thèses extémistes ; mais en fait d'Occident, l'histoire de l'Islam est une suite de guerres, de conquêtes et de ségrégations.

Quand on évoque les luttes internes de l'Islam, et les génocides perpétrés par les sunnites à l'encontre des chiites qui durent depuis plus d'un millénaire, on nous répond : "Ce sont des dissidents !" et on ressort l'histoire d'Aïcha, l'enfant épousée par Mahomet à l'âge de six ans, qui pour les chiites l'aurait empoisonné. Et pour cette accusation, des millions de chiites sont massacrés depuis le VIIe siècle.

"ils se sont révoltés contre leur condition de dhimmies et ont transgressé la loi d'Allah !"

Quand on évoque les massacres et les génocides des chrétiens d'Orient depuis le XIe siècle, on nous répond : " Qu'Ils se sont révoltés contre leur condition de dhimmies et ont transgressé la loi d'Allah !". Donc les "Gens du Livre" juifs et chrétiens devraient rester des "enfants" sous la tutelle musulmane sous peine d'être massacrés ? Pourtant ces "enfants"sont "plus âgés" que leurs pères musulmans et sont nés avant l'Islam.

Quand on évoque le sort des femmes qui doivent rester sous tutelle et qui, si elles veulent s'affranchir sont tuées pour "laver l'honneur de la famille" on nous répond : "C'est la loi !".

Quand on évoque les assassinats des juifs on nous dit cette fois avec colère : "Ce sont des sionistes qui ont envahi des terres musulmanes !" même si les juifs assassinés ne sont pas israéliens. L'Islam les a tous condamné jusqu'à chasser les juifs arabes des pays arabes. On pourrait penser que c'est une punition en réponse aux millions de palestiniens chassés de leurs terres ? Mais alors pourquoi les palestiniens n'ont-ils pas été installés aux places laissées par les juifs et pourquoi sont-ils confinés dans des camps, sommés de libérer leurs terres pour ne pas faire honte à l'Islam ?

"Ils ne vénèrent pas le "vrai" Dieu et doivent être convertis à la "bonne" religion ou disparaître !"

Quand on évoque les yézidis on nous répond : "Ce n'est pas ça l'Islam, c'est de la manipulation sioniste pour salir l'Islam !". Pourtant - bien avant les sionistes - les zoroastriens, les mazdéistes, les hindous, les bouddhistes et bien d'autres communautés religieuses ont connu un même sort tragique. Cependant si on insiste on nous répond dédaigneux : "Ils ne vénèrent pas le "vrai" Dieu et doivent être convertis à la "bonne" religion ou disparaître !".

Il faut vivre dans un environnement musulman pour réaliser combien la société musulmane est hypocrite. Dans le monde musulman, tous les jours on transgresse les lois coraniques mais on le fait dans l'ombre, car tout est permis à condition de ne pas se voir. C'est pour cela que tout le monde s'épie et se dénonce et que ceux qui ne sont pas pris se vantent d'être malins. La société musulmane ne cache pas seulement ses femmes sous le voile, elle se cache elle-même sous un voile. Mais si quelqu'un, séduit par cette pureté apparente, épouse l'Islam, alors le voile se lève et on aperçoit la supercherie. L'Islam se victimise en accusant l'Occident d'être la source de tous ses maux. Il a également l'expérience de la longévité des empires, le sien dure depuis 1400 ans et ne fait que s'agrandir, tandis que celui de l'Occident ne fait que décliner.

En conclusion, on peut toujours se demander si toutes ces différences d'interprétation ne se résument pas qu'à un seul Islam ? Et si la sempiternelle réponse "Ce n'est pas ça l'Islam !" n'était qu'un alibi. Et si toutes ces interprétations dénoncées étaient le véritable Islam. Sa force vient de la discipline qu'il impose allant jusqu'à dicter les règles de la vie quotidienne : quoi boire, quoi manger, comment se laver, copuler, s'habiller... Basé sur un tribalisme politique il cantonne chacun selon son origine et sa naissance et dicte a chacun le sort immuable que lui réservent les lois islamiques. Depuis son avènement l'Islam se rend coupable de violences, de guerres, de ségrégations envers les autres religions, les minorités et les femmes au nom d'un Dieu austère.

Tous les essayistes musulmans qui s'ingénient à trouver une issue à l'austérité de l'Islam et tous les printemps arabes et les aspirations à plus de liberté ne le changeront pas. Il peut paraître s'adoucir pour passer une crise mais c'est pour mieux revenir plus rigoriste que jamais. Chaque fois qu'il se fracture, il se ressaisit, se reconstruit et revient plus puissant, plus agressif et plus assoiffé de conquêtes. L'empire islamique ne laissera pas réformer. L'objectif final de l'Islam est la domination mondiale, et dans ce scénario, c'est nous les intrus.