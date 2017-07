Célébration du 82ieme anniversaire du Dalaï-lama à Paris le 9 juillet 2017

Le 6 juillet 2017, le Dalaï-lama célébre son anniversaire au Ladakh en Inde. Il sera aussi célébré le dimanche 9 juillet 2017 à la Pagode de Vincennes, à Paris. C'est l'occasion de promouvoir sa demande de dialogue avec la Chine sur la question du Tibet et de rappeler son combat pour la non-violence.

Actuellement en retraite à Leh au Ladakh en Inde, proche du Tibet toujours inaccessible pour lui, le Dalaï-lama y célébrera son 82ieme anniversaire. Le Dalaï-lama s'est définitivement retiré de la vie politique en 2011 en faveur d'un Premier ministre élu, Lobsang Sangay, chef de l'administration tibétaine en exil, qui poursuit son objectif pour obtenir de la Chine une autonomie réelle du Tibet. Le Premier ministre tibétain rejoindra le Dalaï-lama pour participer aux célébrations avec la communauté tibétaine du Ladakh.

Le 6 juillet 2017 marque le 82ieme anniversaire du Dalaï-lama, un événement qui sera célébré partout sur la planète par la communauté tibétaine, sauf au Tibet, du moins officiellement. En effet la Chine continue de considérer le Dalaï-lama comme un séparatiste, bien qu'il ne réclame plus l'indépendance depuis la fin des années 70, mais l'autonomie réelle du Tibet dans le cadre de la constitution chinoise.

Son opposition constante à la violence et sa demande inlassable de négocier avec le gouvernement chinois le statut du Tibet en font l'une des personnalités exemplaires de la non-violence dédiée à une cause. Qu'on ne s'y trompe, il s'agit d'un choix mûrement réfléchi, car pour le Dalaï-lama, la résolution d'un conflit par la non-violence, si elle requiert du temps, de la patience et de la persévérance a toutes les chances de mener à une solution durable mutuellement bénéfique pour toutes les parties.

A l'inverse, la violence entraîne, nous le savons, des violences en retour dans un cercle vicieux où chaque partie s'oppose en un combat destructeur, et aucun ne ressort véritablement indemne ou gagnant. Si nous déplorons ce cycle infernal de violence, dont nous comprenons qu'il ne peut mener à la résolution durable d'aucun conflit du fait des ressentiments qu'il engendre, nos gouvernements et représentants hésitent à soutenir le combat non-violent du Dalaï-lama. Ils semblent hésiter à se confronter à la Chine, qui, il est vrai s'oppose systématiquement à ce que toute personnalité politique ne rencontre le Dalaï-lama.

Alors, un pays ou un gouvernement qui soutiendrai les négociations entre les Tibétains en exil et le gouvernement chinois n'a aucune chance de réussir, une logique fataliste qui a relativement bien fonctionné jusqu'à présent.

Quel paradoxe ! Nous voilà en guerre contre la violence, mais impuissant à soutenir la non-violence ! Cependant, nous pouvons raisonnablement espérer que la résolution non-violente d'un conflit aujourd'hui aurait une valeur d'exemplarité pour les autres conflits dans le monde.

De la résolution de la question du Tibet dans la voie non-violente avec la Chine, il sera question le dimanche 9 juillet, à la Pagode de Vincennes, métro Porte Dorée, où la Communauté tibétaine en France célébrera le 82ieme anniversaire du Dalaï-lama à partir de 11h30 et jusqu'à 21h.