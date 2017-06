Cérémonie des Lauréats Bilderberg 2016/2017

Mes Bien Chers Amis

Nous voici donc ainsi réunis un an après notre cérémonie secrète de remise de prix ayant eu lieu l’an passé à Lausanne, pour à nouveau loin des caméras décerner, au titre de l’exercice 2016/2017, les Trophées aux plus Méritants d’Entre Nous.

Vous Amis de la Presse Libre vous exhortons, comme le stipule le contrat auquel vous avez apporté votre signature d’hémoglobine à l’entrée de ces lieux, à bien vouloir tenir secrètes lesdites récompenses de vos différents lecteurs et téléspectateurs. Non que ceux-ci ne sauraient avec nous se réjouir de pareilles distinctions : mais il convient, en nos assemblées, de ne point donner l’image de Puissants Avides de Récompenses et de Gloire Ephémère (PARGE)

La Quête du Bien de l’Humanité guide nos Pas et nos Actes. Aussi, comme ce fut le cas pour les années précédentes, je vous invite à la plus extrême discrétion. Ceci afin de préserver notre appétit pour le dévouement comme notre inaltérable inclination à Offrir plutôt que nous servir.

Comme vous le verrez, le palmarès 2016/2017 est marqué par de nombreuses originalités. Qui témoignent o combien d’un Esprit Rebelle à tout Conformisme. Seule la Quête du Vrai nous anime.

Mais trêve de palabres. Permettez-moi d’accueillir la maitresse de notre Cérémonie, qui va nous faire lecture de la liste des lauréats.

Mesdames et Messieurs je vous demande d’accueillir Mademoiselle Monica Bellucci.

(Polis applaudissements)

Merci cher Public bien Aimé. Comme le disait autrefois François Truffaut : « L’homme aime les femmes ». Eh oui, c’est bouleversant. Et c’est toujours d’actualité.

(Silence poli)

Je suis très émue, excusez-moi (elle sort un mouchoir Hermès et se mouche bruyamment). Voilà, ça va mieux : c’est que l’air de Suisse… Bref…

(Silence pesant. La belle tire sur sa robe et retient sa mâchoire de tomber)

Maestro, les enveloppes ?

(Un vieil homme en smoking lui apporte un paquet de papyrus. Benoitement, Monica les laisse tous tomber, se met à genoux, cherche, cherche, cherche encore, puis exulte)

Voilà : j’y suis ! ALORS : prix Bilderberg de la Paix dans le Monde attribué à (Oh mon Dieu il y a deux ex aequo) : Henry Kissinger ET Netaniaquelquechose Betanyoupi !

(Applaudissements polis, deux discours assommants etc.)

Pour (la belle reprend ses esprits et nous avec) le Prix décerné au Diable de l’année : L’infect Vladimir !

(Sifflets polis)

On me dit qu’il n’est pas là : Sa maman peut être ? Non ? Alors continuons : Gazeur 2016/2017 : Bachar d’Assaud

(Sifflets encore plus polis, tout le public a mis un masque à gaz)

Encore un absent, décidemment que les gens sont mal polis ! ALORS : Prix du Journaliste Libre attribué à : Laurent Joffrin !!!

(L’illustre LJ tel un diablotin file droit sur scène, se repeigne après avoir embrassé le décolleté de la maitresse de cérémonie puis se lance dans un discours de 20 minutes)

Ouf, reprend Monica après l’exfiltration du Joffrin : ça va pas trop de morts ? ALORS : Prix de la Meilleure Amie des Enfants décerné à l’unanimité à HILARIOUS Clinton !!!

(Jeter de pizza furieusement endiablé dès l’apparition de la démocrate sur Scène, laquelle prise d’une danse de Saint Guy fait un syndrome de La Tourette puis est évacuée par les Frères Podesta)

Prix du Philosophe 2016/2017 attribué à notre entarté préféré Behachelle, reprend Monica en sautillant comme un cabri.

(Concert de klaxons et lâcher de tartes aux abricots à l’apparition du fringant Bernard. 30 minutes de logorrhée, Arielle qui en peut plus se retient de pousser la chansonnette, 10 évanouissements plus tard …)

Prix Bilderberg de la meilleure Déclaration de Patrimoine décerné à … Emmanuel OUIIIIIII !, hurle Monica tandis que Brigitte se faufile sur scène et balbutie : « Emmanuel vous remercie, il a pas pu venir il a poney etc. »

(Grosse déception dans la salle)

Je suis dessute, pleurniche Monica dans sa robe Cartier avant de se ressaisir. Prix (snif) de l’Idiote Utile décerné à Marine pour sa splendide prestation au débat de l’entre deux tours.

(La benjamine saute sur scène, remercie tout de go l’UE, Filippot et les sans dents, puis s’en va siroter un coca light en coulisses)

Qu’elle est mal fagotée, maugrée la Maitresse-Es-Bottox sitôt en place. ALORS, on a bientôt fini : Prix de l’Innovation Economique à un Tout Jeune Entrepreneur Gaulois : Henri de Castrix

(Apparition d’une milice armée dans la salle contraignant les participants à signer un contrat d’assurance sous peine de se faire occire. Speech du Lauréat en PowerPoint 3D en 3 points 10 sous points).

On vous avait prévenus, Mécréants, persiffle MonicAssurée. Nous terminons par notre Grand Prix 2016/2017, l’Illuminati Dort. A l’

Unanimité plus Une Voix notre Comité a attribué ce Prix a Mossieur de Rote-Child pour toute son Œuvre, Passée, Présente et A Venir.

(L’Illustre et son déambulateur se trainent sur scène, entouré de deux gorilles, fait son speech avec dentier, remercie ses fans puis s’évanouit dans la Nuit des Temps).