Ces taux négatifs qui sont en train de nous sauver la vie

En zone euro si on compte tout l'argent disponible (jusqu'a M3) cela fait environ 36 000 € par citoyen. Ce n'est pas si énorme que ça si on y pense, et une part de plus en plus importante de cette argent est placé sur des comptes divers et variés. Il sert de réserve obligatoire à des organismes financiers pour avoir le droit de prêter des dizaines de fois plus. Mais le problème c'est que plus personne ne peut emprunter, même les états, tout le monde est endetté au maximum. Du coup une part de plus en plus importante d'argent est inutilisé, immobile, bloqué...

La majorité des citoyens ne possède pratiquement rien, ou moins de 5 000 Euros, mais certains possèdent plus que cette moyenne : 50 K€ ou 100 K€ par exemple, et il sont de plus en plus nombreux. D'autres, plus rares, mais de plus en plus nombreux aussi dépassent le Million, et certains ont énormément plus, jusqu'à des Milliards d'Euros.

Ces gens accumulent de l'argent car ils n'en ont pas réellement besoin dans l'immédiat, ils ont déjà tout ce qu'il leur faut : matériel électronique dernier cri, toute la maison bien équipée, une voiture par adulte au foyer, et ils n'ont pas "besoin" de dépenser cet argent, donc ils le conservent comme "richesse" et non pas comme moyen d'échange, ce qui devrait pourtant être la fonction primaire de l'argent.

Voici le principal problème des systèmes basés sur une monnaie : l'accumulation d'argent chez certain au fil du temps et donc l'innévitable raréfaction de l'argent disponible en circulation. Et quand ça atteint un volume trop important le système ne fonctionne plus correctement, il étouffe, comme ces dernières années.

Un des signe qui révèle à quel point une partie importante de l'argent est immobilisé, c'est l'inflation qui ne monte pas. On a même eu peur d'entrer en déflation à un moment, la baisse des prix !!... L'inflation ne dépend pas de la masse monétaire "brute" mais seulement de la partie "circulante" de l'argent. En effet si un tiers de la masse monétaire est immobilisé alors les prix ne sont influencés que par les deux tiers "actifs".

C'est un problème très grave car cet argent immobilisé n'est plus disponible pour le système qui à de plus en plus de mal à fonctionner normalement par simple manque de liquidité, par manque "d'air". Il faudrait redistribuer cet argent pour relancer la machine, mais le hic c'est qu'on ne reprend pas l'argent à ceux qui l'ont "gagné" et s'ils le désirent ils ont tout à fait le droit de le bloquer sur des comptes. Bref on est tous d'accord : ils font absolument ce qu'ils veulent de leur argent.

Pourtant on arrive à un point critique, il faudrait d'urgence redistribuer même un tout petit peu de cet argent immobile car le système commence à avoir vraiment du mal à fonctionner pour un nombre croissant d'entre nous, et on sent monter la révolte des peuples qui souffrent partout dans le monde sous la forme de votes extrêmes ...

Le Pen au pouvoir c'est à terme un désordre social important, une guerre civile peut-être, et même potentiellement bien pire on le sait tous, mais de plus en plus de gens ont encore plus peur de la pauvreté qui les menace en se répandant inévitablement puisqu'il y a de moins en moins d'argent disponible. Ils croulent sous les dettes, n'arrivent plus à finir le mois, et craignent de se faire expulser, de finir dans la rue, avec leurs enfants !... Comme tous ces SDF qu'on voit de plus en plus partout... C'est inutile d'essayer de les raisonner , ils "préfèrent" une mini révolution, espérant que ça en reste là, plutôt que de dépérir en silence, et on les comprend.

Donc le Brexit, Trump, Le Pen, c'est leur seule issue, ils en sont "là"... Et nous serons de plus en plus nombreux à en être là étant donné qu'il y a de moins en moins d'argent "disponible".

La seule solution viable c'est de baisser les taux de rémunération des placements, voir de les rendre négatifs à partir d'un certain seuil ! Il n'est pas admissible qu'une personne "bloque" impunément des Millions d'euros (des centaines de fois l'argent disponible moyen par citoyens donc).

Rendre négatif les taux d'intérêts au delà d'une certaine somme détenue par citoyen permettrait de "motiver" ceux qui immobilisent cet argent massivement à l'utiliser et le remettre dans le système ! Ils pourraient acheter de l'or, du pétrole, des diamants, que sais-je, mais qu'ils nous rendent notre moyen de fonctionner !

C'est la seule solution qui s'offre à nous et il est encore temps... Ca pourrait sauver des millions de vie, même celle de ceux qui immobilisent l'argent aujourd'hui car personne n'est à l'abri dans une guerre... Les taux sont déjà négatifs pour les banques et c'est bien, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a le courage de faire ça.

La grande nouvelle c'est que certaines banques comme UBS ont décidé de reporter logiquement ce taux négatif sur leurs gros clients (supérieur au million) et c'est la meilleure nouvelle de l'année, j'étais tellement content quand j'ai appris ça que je n'arrivais pas à y croire ! Ca veut simplement dire qu'on va peut-être s'en sortir ! Sans guerre cette fois ! Un espoir fantastique voit le jour, une nouvelle ère de prospérité arrive ! Et ça va valoir le coup d'être vécu ! :)

Voilà, je voulais juste partager ma joie avec vous :)