Cette fois, le 23 avril 2017, je voterai utile !

Pour beaucoup d'électrices et d'électeurs, les 2 finalistes de la présidentielle de 2017, sont déjà connus. Ils pensent donc pouvoir se faire plaisir en allant voter, au premier tour, pour la personne qui porte, leur semble-t-il, 80 à 100% de leurs intérêts, même si, et presque surtout, cette personne n'a aucune chance d'être présente au second tour.

Ne jouons pas ça, surtout à gauche ! Cela pourrait être mortifère, comme l'a été le 21 avril 2002.

J'ai moi-même, en 2002, au premier tour, étant sûr et certain, à 100%, que Jospin serait, évidemment et facilement au second tour, voté pour Taubira. Sa belle rhétorique, toute fleurie et de gauche, me plaisait beaucoup ! J'ai mis son bulletin dans l'urne, sachant que j'avais le temps de voter Jospin, 15 jours plus tard. J'ai même convaincu, de cette ineptie (dont je n'avais pas conscience à l'époque), toute ma famille, de faire de même !

Comble de l'ironie, à cause de notre stupide vote plaisir, finalement funeste :

* je suis allé seul (car ma famille m'a convaincu d'assumer ma connerie), quelques jours plus tard, le 1er mai 2002, manifester contre Jean-Marie Le Pen, que j'avais inconsciemment porté, avec bien d'autres, au second tour de la présidentielle.

* puis, ma famille et moi nous sommes allés, le 5 mai 2002, la queue entre les jambes, voter à droite, c'est-à-dire Chirac, le "super menteur" ayant lui aussi la justice aux fesses. C'était la première fois de notre vie, que nous votions pour un mec de droite. Nous pensions, sincèrement, qu'il le fallait, pour rester en démocratie et dans l'Union européenne !

Alors, gens de gauche, ne croyons pas que cela ne mange pas de pain de voter : Arthaud, Poutou, Hamon ou même Mélenchon, car de toute façon, le duel du second tour semble déjà scellé dans le marbre, ce sera : Le Pen contre Macron. Et, Macron l'emportera, haut la main, le 7 mai 2017 !

Je vous entends déjà, ici et là, dire que rien n'est joué. Que Mélenchon, Hamon, ou même Poutou ou Arthaud, peuvent encore faire mentir les sondages. Comme d'ailleurs ce brave Asselineau !

Non ! ne croyons pas ça ! Le jeu du vote plaisir, comme celui du cœur, sont dangereux ! Surtout que l'électorat de droite, ne va pas, lui, s'amuser à voter inutile, c'est-à-dire : Dupont-Aignan, Asselineau, Lassalle ou Cheminade. Tout cet électoral va mettre le bulletin Fillon dans l'urne, même si c'est en se bouchant le nez, car le personnage a aussi la justice à ses trousses.

Donc, le 23 avril 2017, je dois, avec ma famille, voter utile, c'est-à-dire Macron, si nous ne voulons pas, comme en 2002, devoir nous réunir (nous gens de gauche), une nouvelle fois, pour aller manifester, le 1er mai, contre Marine Le Pen et la mise en place de son projet mortifère, en dehors de l'Europe et de l'euro. Mortifère, avant tout, pour les plus démunis de notre pays.

