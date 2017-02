Ceux pour qui les électeurs ne devraient plus ou pas voter

Les Républicains et les socialistes ont alternativement échoué à gouverner positivement la France. Rejetés par une majorité de Français, à cause des affaires qui leur collent aux basques et de leurs trahisons électorales, ils ne devraient, logiquement, recueillir que des miettes les 23 avril et 7 mai prochains. Dans ce contexte délétère, l’abstention tente beaucoup d’électeurs.

A l’approche de l’élection présidentielle, la lassitude des Français est perceptible partout, à toute occasion. Parmi les affaires, celles de Sarkozy et, à présent, celles de Fillon, sont révélatrices du mépris que certains hommes politiques, se considérant au-dessus des lois et de la morale, affichent à l’égard de leurs concitoyens.

Beaucoup, partagés entre le rejet et l’écœurement, que leur inspirent ces politiciens, qui ne pensent qu’à s’en mettre plein les poches, songent à l’abstention, afin de ne pas prolonger, par la caution d’un bulletin de vote, des institutions dépassées, parce que dévoyées.

Nombreux également sont ceux qui, de guerre lasse, semblent vouloir céder aux chimères de quelques bateleurs d’estrade, quand d’autres se laissent encore endormir par le chant des sirènes de ceux qui ont occupé le pouvoir depuis dix ans.

Ne pas voter, voter pour des candidats inconsistants ou voter pour des candidats de partis corrompus (1), telles sont les alternatives, peu engageantes, des électeurs.

Ne pas voter semble le choix le plus crédible, si l’on considère que, depuis des décennies, les urnes ne parviennent pas à rétablir un système basé sur la probité –voulu par De Gaulle, en 1958-, mais qu’au contraire, elles pérennisent une caste de politiciens, lesquels organisent et entretiennent la gabegie sociale, économique et financière, depuis quarante ans.

En d’autres termes, ne pas voter, c’est admettre que le mode d’élection, dit démocratique, a failli pour maintenir une démocratie crédible, c’est-à-dire représentative, responsabilisante et respectueuse des choix du peuple. L’exemple le plus significatif est le référendum du 29 mai 2005, qui a rejeté le traité européen, concocté pour les riches et la finance. Deux ans après, malgré 55% de NON, le vote populaire a été foulé aux pieds sans vergogne par Sarkozy, avec l’appui des socialistes.

Dans ces conditions, à quoi bon voter se disent, à juste titre, beaucoup de Français, fatigués d’avoir été trompés, cocufiés, de façon quasi systématique. Avant son élection, Sarkozy promet de ne pas toucher la retraite à 60 ans. Elu, en 2007, il confie sans attendre à Fillon, l’exécuteur des basses œuvres, la casse de la retraite par répartition et porte l’âge légal du départ à 62 ans. A peine arrivé à l’Elysée, en 2012, Hollande confirme les mesures de Sarkozy en matière de retraite, après s’être fait élire en promettant de rétablir la retraite à 60 ans pour tous. Les exemples sont légion.

Pour ceux que le devoir d’agir en « bon » citoyen taraude, il reste deux alternatives, à éviter : voter pour le candidat des riches, et voter pour les candidats des socialistes et Les Républicains.

Voter pour les inconsistants. C’est l’éphémère crécerelle, dont les cris, depuis son envol « récent » en politique, résonnent dans la coquille vide, luxueusement décorée par les financiers, les patrons et quelques politiciens sur le retour (Patriat, Collomb, etc.) se prétendant héritiers de Rocard, pour attirer le client, surtout les jeunes (naïfs). C’est Macron, l’ultra-libéral, le banquier d’affaires, qui fera encore mieux que Sarkozy et Hollande réunis contre les intérêts des gens modestes et maintiendra un avenir cossu à ses amis riches, dont il est l’obligé.

Voter pour les « corrompus » du système. Devenus tous amnésiques, par on ne sait quel tour de magie, le temps de la campagne électorale, ils ont oublié être la principale cause des dysfonctionnements de la société française. Ce sont les ex-umps, y compris ceux qui, comme le frondeur socialiste Hamon, -le derrière entre deux chaises à présent-, ont cautionné la politique de régression sociale, en ne renversant pas le gouvernement Valls. C’est Fillon, le funeste thatchérien d’ultra-droite réactionnaire, ou celui qui le remplacera peut-être bientôt (Juppé ?), quand le tintamarre des casseroles de Pénélope sera devenu insupportable.

Alors pour qui voter ? Les Français, qui semblent en avoir majoritairement marre de cette caste politicienne et de ses agissements malhonnêtes, ont l’embarras du choix. Quitte à renverser la table, autant donner sa chance à un homme foncièrement honnête, humain et intrinsèquement bon.

Il y en a quelques-uns. Heureusement ! Le plus emblématique me paraissant être Mélenchon.

(1) Qui ont mené des politiques contraires à leurs engagements et contre l’intérêt des Français.

Verdi

Lundi 6 février 2017