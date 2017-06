Changement gouvernemental et nettoyage estival

« L'arme absolue du pouvoir, dans ce magnifique système, c'est le suffrage universel. C'est-à-dire quand la majorité décide pour les andouilles qu'ont le malheur d'être en moins grand nombre. Si la majorité passe son temps à regarder des feuilletons débiles en se goinfrant de pop-corn, on voit le tableau ! Pas trop difficile, dans ce cas là, de lui faire faire ce dont on a envie, à la majorité... » M.W. Ramseier, Pulpa negra « Tout changement est un changement du sujet dont on parle » César Aira

Un mois après la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle, les Français ont voté les 11 et 18 juin pour élire leur 577 députés. Ils peuvent désormais partir en vacances. On s'occupe du reste et le programme est déjà sur les rails. Le programme, quel programme ? Hé bien le programme, voyons ! Vers quel cap se dirige donc le nouveau « Paquebot France » et sa majorité de 350 sièges (LREM et MoDEM), portant au grand vent la flamme de son nouvel Amiral ?

Pour paraphraser A. Gide (les puristes me pardonneront) « L’art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté », je dirais que la politique elle aussi naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. Là, en France, il n'y a eu aucune contrainte, aucune lutte, et quant à la liberté il reste encore l'incertitude de voir vers quel lendemain elle nous dirige. Et à ce propos rien n'est plus incertain, quoique ?

Édouard Philippe a été reconduit lundi 19 juin 2017 par Emmanuel Macron et devra former un nouveau gouvernement dont la composition sera annoncée d'ici à mercredi 18H00, a-t-on appris auprès de l'Élysée.

Le Premier ministre a donc remis la démission de son gouvernement au chef de l'État qui l'a acceptée, avant de le renommer à ses fonctions et de le charger de former une nouvelle équipe gouvernementale.

Changement de décor et nouvelle distribution : on parlera d'un léger réajustement politique et d'un remaniement technique, sinon de "courtoisie"...

M. Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires réélu dans sa circonscription, « empêché » sinon empêtré dans une curieuse affaire immobilière qui aurait déjà renvoyé n'importe lequel d'entre-nous devant un tribunal correctionnel (une enquête préliminaire a en effet été ouverte par le Parquet de Brest pour des soupçons de favoritisme et de conflit d'intérêts) a donc été courtoisement exfiltré vers la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale.

C'est qu'il s'agit en effet de surprendre, d'agir vite et surtout d'éviter que le ver ne commence à creuser dans le fruit avant que de le pourrir. Le ver ? Ce n'est qu'une hypothèse à l'heure où ces lignes sont écrites, mais quelqu'un va en effet disparaître. Quelqu'un de beaucoup plus important dont la fonction ne saurait être entâchée du moindre soupçon. Avec le « carton plein » des élections l'horizon est dégagé jusqu'aux élections européennes de 2019 et il n'est pas exclu que quelqu'un d'autre soit remercié après avoir servi de marche-pied, ce que l'on appellera pudiquement un « compagnon de route ».

Le billet n'étant pas encore publié ce mardi à 10heures et l'actualité n'attendant pas j'annonce donc ici la démission de Mme Sylvie Goulard, ministre des Armées, qui a en effet décidé de quitter ses fonctions afin de démontrer sa bonne foi dans le cadre de l'enquête préliminaire relative aux soupçons d'emplois fictifs visant le MoDem et l'emploi de ses assistants au Parlement européen.

Au train où vont les événements on pourrait tout aussi bien imaginer que M. François Bayrou ne fasse en effet bientôt plus partie de la prochaine équipe gouvernementale, laissant ainsi un nouveau gouvernement immaculé et irréprochable. D'autres visages pourraient sans doute encore disparaître mais il n'est pas non plus exclu que le chalutier en Marche qui ratisse très large ces temps-ci ramène dans son filet quelques nouvelles prises de droite qui ne demandent qu'à être capturées, réduisant de ce fait toute velléité d'opposition parlementaire résiduelle, mais dont la technicité sera alors grandement utile pour conduire une Assemblée nationale novice et peu au fait des pratiques parlementaires.

Chacun peut déjà réfléchir aux poissons que le navire rapportera à la criée de mercredi prochain.