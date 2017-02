CHANGER OU CONTINUER ?

Devant quel état d’esprit se trouvent les électeurs ?

Dans cette mélasse politique où la droite L.R n’a plus de leader présidentiable, mais qui s’accroche avec une amorce de programme social qui aggravera la situation des plus défavorisés. l’extrême droite F.N qui refuse la revalorisation du smic, la réduction du temps de travail, donne des gages au patronat et comme le L.R se dépatouille dans des histoires d’emplois fictifs, M. Le Pen demande aux autorités compétentes d’interdire les manifestations contre les violences policières, En bref son programme se résume essentiellement en 3 points : 1°) soutien au capitalisme français, 2°) émigration, 3°) autorité tous azimuts.

Quant au Parti Socialiste qui tente de faire oublier ses 5 années d’incompétences (cadeaux au patronat, lois antisociales, augmentations des taxes), qui cherche à élargir ses alliances avec MELENCHON de la France insoumise et les écologistes, en quelque sorte réitérer ce qu’avait fait Mitterrand avec le programme commun en 1972 qui servit à anéantir le PCF, qui n’a jamais été appliqué, tout comme les promesses de F. Hollande en 2012 .

Derrière ce fatras politique, il y a un MEDEF qui trame dans l’ombre (organe du patronat) qui de manière omniprésente fait pression sur la politique allant jusqu'à présenter un candidat en la personne de MACRON.

Que choisir ??

Peut-être serait-il nécessaire de se tourner vers des représentants de la classe ouvrière. Des représentants nouveaux, éloignés de la corruption, des élus qui n’ont rien a voir avec ceux que nous avons connus, des hommes et des femmes qui ne trainent pas des gamelles derrières eux, des représentants de toute confiance qui ne se laisseront pas corrompre ou acheter par le Capital. Enfin des politiciens qui seraient dévoués aux intérêts du pays et à son peuple, qui sacrifieraient aux intérêts du peuple contre des intérêts de castes ou de clans.

Pour faire barrage à l’hégémonie patronale, aux dérives politiques totalitaires, à la trahison qui à sacrifié l’emploi et entrainé la misère sociale, aux ambitions personnelles et la corruption, il faut voter mais bien choisir son candidat : celui qui mettra en avant les besoins du peuple .

Loin des vedettes politiques, qu’à longueur d’antennes, on nous impose, il existe des candidats dont la presse ne parle pas ou peu. Des candidats qui n’appartiennent pas à « l’élite » bourgeoise. Des candidats honnêtes et sincères qui ne trichent pas, mais qui gênent cette nomenklatura française et intellectuelle corrompu par le Capital. Ceux-là méritent que nous nous y attardions. Comparons les programmes proposés et conscients des enjeux allons voter pour notre avenir, pour l’avenir de notre pays et de nos enfants.