Charlottesville USA : Heather Heyer, jeune femme de 32 ans tuée par l’extrême droite...

Armés, pour certains, comme la loi le permet en Virginie, brandissant des torches et dont le slogan principal était : « You will not replace us » (Vous ne nous remplacerez pas), comme l'affirment aussi ici sur ce site les tenants de l'extrême droite croyant en ce fantasme raciste ridicule.

Le but des nazis et des suprémacistes blancs de tous poils était de s'opposer au retrait d’une statue du général Lee, chef des forces sudistes esclavagistes durant la guerre de Sécession...

Chez nous, dans la presse mainstream à la botte, personne ne s’est ému de voir des gens portant les mêmes uniformes que les nazis et armés, revendiquant la supériorité de la race blanche se répandre dans les rues des USA.

Les néo-nazis US se félicitant, eux, de la réaction plus que mitigée de Trump au meurtre de Charlottesville : “No condemnation at all,” titrait « the Daily Stormer » le torchon néo-nazi “When asked to condemn, [Trump] just walked out of the room. Really, really good. God bless him.” (Appelé à condamner Trump est simplement sorti de la pièce. C'est très très bien. Dieu le bénisse)....

Une petite pensée à celles et ceux qui, ici sur Agoravox, ont fait la publicité durant des mois de ce Trump, nouveau chef de l'impérialisme guerrier US, impérialisme également de plus en plus marqué à droite au plan intérieur...

Le but de l'extrême droite US étant d'amener Trump, pour qui elle a voté avec ferveur, à intensifier sa politique contre les minorités, la gauche et le mouvement syndical. (dont Heather était membre, rappelons le)....

Trump est le principal responsable de ce drame, lui qui, durant sa campagne électorale, jurait de restaurer l’Amérique d’autrefois tout en stigmatisant les musulmans, les immigrés et les minorités.

Le danger fasciste existe bel et bien et pas seulement aux USA... Avec un FN à 10 millions d'électeurs dont le discours nationaliste et xénophobe déborde largement ses rangs, nous ne sommes pas à l'abri, loin de là...

La casse du Droit du travail, le néolibéralisme autoritaire du gouvernement Macron ne peuvent que renforcer ici le nationalisme et le racisme en suscitant encore plus de misère, d’inégalités et de désespérance sociale.

La construction d'un large front antifasciste et antiraciste des organisations militant toujours pour la justice sociale, l'égalité et s'opposant à toutes les politiques et tous les gouvernements nourissant l'extrême droite devient une urgente nécessité !

Vidéo : la voiture fonce dans la foule...

https://www.facebook.com/enough14/videos/1488597137828891/