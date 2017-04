Chez AgoraVox on vote Mélenchon et Asselineau

Sur Agoravox un sondage est en cours pour savoir comment on vote sur ce site pour les présidentielles.

Les résultats sur près de 9000 votants sont en complète contradiction avec les instituts de sondage des médias traditionnels.

Sondage

Mélenchon 27%

Asselineau 22%

Marine Le Pen 13%

Fillon 8%

Macron 7%

Sondage Medias

Marine Le Pen 24%

Macron 24%

Fillon 19%

Mélenchon 15%

Asselineau 1%

Comment une telle distorsion est-elle possible ?

Sur ASSELINEAU on passe de 1% dans les médias traditionnels à 22% sur Agoravox

Sur MACRON ET MARINE LE PEN on descend de 24% sur les médias traditionnels à 8% pour marine Le Pen et 7% pour F. Fillon

Là où les sondages se rejoignent en partie, c'est sur MELENCHON.

il fait une remontée spectaculaire, certains le donnent à 17% aujourd'hui

Mais il ne faut pas qu'il se trompe de cible, dépasser FILLON ne sert à rien , il faut prendre la place de MACRON, le socle d'électeurs de ce dernier est le plus indécis, le plus friable, contrairement à celui de MLP, c'est là qu'il faut frapper fort.

Il est possible qu'on retrouve un duel que je prévoyais depuis longtemps

MARINE LE PEN - MELENCHON

Quelles seraient les raisons des autres résultats d'intentions de vote tellement opposés ?

Plusieurs hypothèses qui peuvent s'ajouter et non s'opposer.

Premier élément

Alors on le sait les instituts de sondages relayés par les médias conventionnels se sont lamentablement plantés ces derniers temps, mais quand même pas à ce point.

C'est vrai, Fillon largué dans les primaires et qui rafle la mise

c'est vrai, Hamon largué au départ d'après les sondeurs, et qui rafle la mise et la trahison, et s'écroule dans les intentions de vote

C'est vrai pour le Brexit, c'est vrai pour la surprise Trump si on sort de chez nous.

https://blogs.mediapart.fr/anne-marie-plissonneau/blog/220212/les-instituts-de-sondage

Deuxième élément.

On peut supposer que certains sondages sont orientés par ceux qui les commandent, pour forcer les votes. Certains instituts de sondages ont des patrons très marqués politiquement.

BVA et CSA appartiennent au groupe Bolloré

Ipsos au groupe Pinault- Rotchild ( Tiens Rotchild çà ne vous dit rien ?)

Ifop Laurence Parisot MEDEF

On est en droit et en devoir de se poser des questions

Dans quelle mesure les instituts de sondage relayés par les médias influent-ils sur le comportement des individus ou des groupes ?

Quels sont les liens entre les propriétaires des instituts de sondages, les grands médias qui ont souvent les mêmes propriétaires et les hommes politiques ?

Blog Médiapart

https://blogs.mediapart.fr/anne-marie-plissonneau/blog/220212/les-instituts-de-sondage

Autre élément.

Ceux qui fréquentent les médias alternatifs comme Agoravox, ont deux caractéristiques

Il ont souvent une imprégnation politique bien marquée, ils sont aussi quelquefois engagés, actifs et surtout nourris par des informations diverses et multiples qui préservent leur liberté de penser, car il ne puisent pas leurs informations que dans les médias traditionnels univoques.

Le meilleur exemple et qui me réjouit est leur attitude envers le candidat du pouvoir et des médias MACRON qu'ils rejettent loin des favoris à 7% derrière Marine Le Pen et Fillon. Le système MACROLLANDE ils ont compris eux.

On pourrait les juger orientés majoritairement plutôt à gauche, mais la place d 'Asselineau qui pour moi est plutôt à droite corrige en partie ce jugement.

Un lien net entre Mélenchon et Asselineau, leur refus de l'Europe.

Ce qui est certain c'est que sur Agoravox

On n'est pas formaté par les médias, on a su résister

On semble d'accord pour renverser la table,

sortir les sortants, je crois est le moteur principal.

Sortir du carcan de l'Europe, parait le désir majoritaire vu le choix des candidats, on veut du changement, et on accepte les risques éventuels,

tout sauf reprendre 5 ans de Hollandisme à travers MACRON



Cette attitude est enrichissante, courageuse, signe d'esprits libres et contestataires. On refuse d’être des Moutons de Panurge.

On note aussi un véritable esprit citoyen,

seulement 5% pensent s'abstenir.

C'est encourageant.