Chômage : Bonnet d’âne pour la France socialiste

@Dom66

Ne vous inquiétez pas, avec Marcon nous allons enfin avoir des petits boulots comme chez les rosbifs et l’Uberisation maxi partout…chouette !!







Depuis 3 ans, les voyants économiques sont au vert. Hors en France, le chômage augmente, les investissements industriels diminuent.

De plus en France, on se satisfait d’une balance commerciale de moins en moins déficitaire, alors que si on regarde de prés on remarque que les achats de produits (pouvoir d’achat) se réduisent mois après moins.

Mais il ne faut surtout pas oublier que la France est le premier pays au monde (devant le Danemark etc) en matière de prélèvement fiscal.