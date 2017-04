Christine Boutin appelle à voter pour Marine Le Pen : un soutien embarrassant ?

Christine Boutin, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, s'est finalement décidée à prôner haut et fort "le vote révolutionnaire" en faveur de Marine Le Pen, pour faire battre Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle...



On ne s'en étonnera pas, au vu des prises de position de la dame contre le PACS, le mariage pour tous, contre l'avortement...

On se souvient que Marine Le Pen s'était aussi opposée au mariage pour tous, même si elle a, par la suite, adouci sa position, à ce sujet.



Christine Boutin a, toutefois précisé : "Je veux faire comprendre aux Français de droite que voter Le Pen, ce n'est pas adhérer au Front national", parti qu'elle assure avoir "combattu toute sa vie", "c'est simplement un vote contre Emmanuel Macron", a-t-elle ajouté.



On perçoit comme une "gêne" dans cette déclaration : il s'agit de voter pour Marine Le Pen, sans adhérer à toutes les idées du Front national ??



Madame Boutin n'en est pas à une contradiction près : elle affirme avoir toujours combattu le FN et se dit, désormais, prête à voter pour sa candidate.

Au fond, Christine Boutin vote pour un parti qui lui ressemble : sectaire, étriqué, intolérant, fanatique...



La fondatrice du parti chrétien-démocrate avait estimé, on peut le rappeler, dans les colonnes d'un magazine, que "l'homosexualité est une abomination". Avant de reconnaître, quelques jours plus tard et une fois n'est pas coutume, avoir tenu "des propos maladroits". Une déclaration qui avait mené le parquet à requérir contre elle une peine de 3000 euros d'amende...

"Marginale, outrancière", c'est ainsi que Lionel Jospin l'avait qualifiée, en plein débat à l'assemblée...

Autre sujet de prédilection de Christine Boutin : l'avortement. Elle y est farouchement opposée, comme à toute forme de contraception. Le 28 avril 2014, invitée de BFMTV, elle avait répondu, ainsi, à une question de Jean-Jacques Bourdin : "Si vous voulez me faire dire que c'est un homicide volontaire, je vous dirai que c'est un homicide, effectivement"....





Christine Boutin, en appelant à voter pour Marine Le Pen, laisse entrevoir tous les liens qui l'unissent au Front national...

Dans tous les cas, ce soutien apporté à Marine Le Pen risque plus de nuire à la candidate que de la conforter.

Christine Boutin, la mégère de la droite catholique risque fort de porter préjudice à celle qu'elle veut soutenir....





