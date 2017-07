Christophe Barbier dans l’erreur, Emmanuel Macron itou à Serre-Chevalier

Une décision de cette nature et de ce niveau n’a pas pour vocation de rendre la vérité exacte ; c’est une acte pris pour donner un nouveau point de départ nécessaire à l’action. Néanmoins, un ordre de priorités doit être établi et la considération de la sécurité de notre pays et de ses soldats doit être en tête de ces priorités. Viennent ensuite seulement : l’intérêt des industriels, le froissement des susceptibilités.

En aucun cas, cette décision ne devrait conduire à mettre en situation de danger des soldats sur ce que l’on appelle les théâtres d’opération. C’est à la poursuite de ce but que devrait désormais s’atteler la ministre et les autres acteurs impliqués, au lieu de perpétuer une querelle au sommet de l’Etat, querelle d’autant plus stérile qu’un nouveau chef d’état-major a été nommé.