Chronique d’un pauvre ordinaire #1

Le pauvre est un salaud, la gogoche explique qu’on devient dealer car on est pauvre, où on devient barbu ... alors que si on est riche on est forcément bon (excuse sociétal = mépris du pauvre).



Avec l’argent acheteur universel, la relation au monde passe tjrs par ce dernier (alors que par ex ds le monde féodal, la relation était directe serf-seigneur en nature et hiérarchie), et transforme la pauvreté en déclassement social, c.a.d en NON POSITION sociale. Le fétichisme de la marchandise (tout est achetable, même le bébé) a remplacé par ex l’honneur guerrier, les rapports religieux, les rapports féodaux, les rapports holistes (organiques d’une société guerrier/prêtre/paysan etc...), les rapports de clans, de la familles, du peuple...



« Le principe général de l’argent est en réalité la prostitution universelle, qui est la phase ultime nécessaire de la société capitaliste. » Karl Marx sur le RU