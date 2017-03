@Alex

« Faux »

Il suffit de lire les Evangiles et le Coran pour voir les différences. Le Dieu des Chrétiens et des Juifs se révèle et la Bible témoigne de ces révélations. Dans le Coran, Dieu ne se révèle pas et de fait, il est difficile d’affirmer que c’est le même Dieu. La principale différence se situe sur l’amour et le pardon inconditionnel de Dieu pour les hommes dans la Bible et l’absence d’amour et un pardon pour le moins arbitraire dans le Coran.

Le rôle du livre est totalement différent entre la Bible et le Coran : ensemble de témoignages sur Dieu pour la Bible et parole de Dieu dans le Coran et cette différence est le point faible de l’Islam. En tant que scientifique, je peux récuser des événements historiques et les révélations pseudo-scientifiques de la Bible, mais je ne peux récuser Dieu parce que le témoignage parle autant sur l’observateur que sur l’objet observé. Il faut des années pour commencer à faire la part des choses. Pour le Coran, il suffit de trouver une ligne qui ne peut venir de Dieu pour que la totalité de l’affirmation « le livre est la parole de Dieu » soit récusée.

Si vous cherchez un bon exégète scientifique du Coran, je vous conseille « Le Messie et son Prophète » qui est la thèse de doctorat d’Edouard-Marie Gallez.





La référence à la Bible est effectivement permanente dans le Coran, mais pour des raisons dialectiques. L’Islam est née dans une zone peuplée de Juifs et de Chrétiens. Pour pouvoir affirmer la suprématie de l’Islam, il fallait opposer les Juifs et les Chrétiens et le thème du retour à la foi d’Abraham en est le leitmotiv. Sauf que l’Islam n’a pas grand chose à voir avec la foi d’Abraham. Dans la Bible le dialogue entre Dieu et Abraham sur la destruction de Sodome montre la capacité de pardon de Dieu telle que qu’elle est perçue par les Cananéens de l’âge du bronze. Cette capacité de pardon est totalement absente du Coran.