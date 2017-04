Ciel, Hamon fait battre mon coeur !

Peu intéressé par la politique jusqu'à présent, j'étais parti pour m'abstenir une fois encore. Et puis il y a eu ce déroulé des événements, ad nauseam. Ce dégazage de la politique qui vient souiller une fois encore les délibérations sur l'avenir. Curieusement cela a fini par me motiver un peu. Et si j'allais voter ? Hahaha …

….Hamon ?

En rase campagne, on a vu défiler au grand jour les incubes et les succubes de la politique ! Leurs apparitions, leurs déambulations lugubres, ça fait peur. Vade retro ! Je ne suis pas socialiste !!! Seulement triste de voir Benoit Hamon abandonné par les politiques de son camp, par les media aux entournures et par les français qui ne pensent plus qu'à dégager. Étrange solitude que la sienne, au cœur d'un parti fantôme, des silences entendus qui se font de plus en plus proches.

À vrai dire je ne connais rien à la politique telle qu'on en parle. Les questions économiques qui se discutent dépassent largement mes modestes compétences. Le baragouinage technicien ou la revendication lourde et massive qui serait porteuse de toutes les vérités, l'idée qu'il ne s'agirait au fond que d'une question d'argent, tout cela me rebute. Je n'aime ni Macron le gandin, ni Mélenchon le hâbleur. Le vieux renard politicien ne correctionne plus, il disperse, il ventile. Nous allons voir qui c'est Raoul ? La suite bien connue ne fait plus rire ceux qui font la queue au distributeur automatique de baffes (DAB).

Benoît Hamon assume ce qu'il est. C'est un politique, il ne connaît que la politique, c'est ce que certains lui reproche, dans la matrice ce n'est qu'un "soce". Pour beaucoup il faudrait que ce soit un travailleur, un artisan, un cadre, un patron, un gars qui ait bossé pour diriger ceux qui bossent, c’est-à-dire quelqu'un au cœur de la machine et par conséquent au cœur du système. Nous serions les pièces d'une société fonctionnelle de travailleurs, malheur à celui qui mettrait cela en doute. Votons donc pour un des nôtres, un qui nous ressemble, qui parle comme nous et qui pense comme nous. Cette machine exige des pièces répondant à une norme précise.

Un effort ! Imaginons que la société ne soit pas une secte et acceptons le temps d'une élection le principe d'une démocratie représentative ! Le représentant devra simplement être un homme qui sait marcher dans la bonne direction, c'est tout ce qu'il y aura à lui demander, rien d'autre que de conserver son cap pendant la durée du mandat pour lequel il a été élu. Qu'il arbitre selon les valeurs qu'il a définies lors de sa candidature, c'est tout, c'est la seule chose que je suis capable de comprendre. C'est aux bosseurs, aux ministres, techniciens, chercheurs, ingénieurs, juristes, etc.. d'emboîter le pas à l'homme qui marche et de mettre en œuvre "L'homme qui arrive à ses fins". Ce sera à eux de rendre des comptes pas à lui, lui n'est au fond qu'un personnage de fiction.

Dans ce film, j'ai bien aimé Hamon dans le rôle d'un héros positif. J'ai aimé sa façon de proférer solennellement des idées généreuses dans le sombre cabinet des mentalités, j'ai aimé qu'il n'ait pas eu peur d'ouvrir la boîte noire de la politique et d'en sortir des idées terribles à mettre en place pour les gens normaux, comme le revenu universel, la démocratisation de l'Europe ou la transparence de la vie publique (la fin de l'immunité parlementaire !).

1 J'ignore si le revenu universel est techniquement une bonne idée, il y a peut-être d'autres moyens mais c'est avant tout une philosophie de l'action que je respecte. Elle procède d'une contrainte théorique : qu'il y ait un seuil décent (logement, santé, nourriture, habillement) en deçà duquel, en aucun cas la pauvreté et la dignité humaine ne doivent descendre. Peu importe la façon dont on parvient à ce résultat, on le pose comme une constante universelle, une contrainte forte qui une fois valorisée avec précision bouleverse toutes les mesures dans le domaine de la finance et pas seulement. Cette proposition modifie l'idée que l'on se fait de l'inégalité sociale par exemple. L'inégalité sociale est la richesse d'une société, la nécessaire diversité des trains de vie mis en compétition. Une sorte d'écologie. Ces modes de vie ont des valeurs propres, ils devraient idéalement correspondre à des choix de vie. Vaut-il mieux être riche que pauvre ? Je n'ai pas la réponse. Idéalement on devrait pouvoir choisir de vivre pauvrement sans que la société l'impose. En revanche la société doit définir une contrainte propre à chaque train de vie afin de rendre ce choix clair et la société viable. Si les bobos ont réussi à se faire détester à ce point c'est parce que malgré eux ils présentent un mode de vie et des valeurs comme référent. À les voir et les entendre ce serait comme ça qu'il faudrait vivre, consommer et penser.

2 Thomas Piketty s'est joint à la candidature Hamon. Je l'ai écouté au sujet de l'Europe, j'ai aimé son enthousiasme lucide. Le fait est que l'Europe est devenue une sorte de dictature technocratique, un rouage de plus au service du marché. Mais qu'on la quitte ou non l'Europe existe, elle résulte du rapport des forces internationales qu'elles soient culturelles, économiques ou militaires. L'Europe est une échelle de grandeurs de la politique que l'homme doit occuper d'une façon ou d'une autre au même titre que celle de l'état et toutes les autres échelles de grandeurs selon un principe relatif de localité. Le projet de Hamon et Piketty d'un parlement européen composé de députés nationaux, la démocratisation de l'Europe, si c'est encore possible, eh bien j'incline à penser que cela vaut la peine de le tenter. De cette démocratisation peut d'ailleurs découler une défense européenne qui serait la meilleure façon de quitter à terme le commandement et l'influence des décisions belliqueuses de l'OTAN (cela étant dit, concernant ce dernier point, le plus tôt serait le mieux Monsieur Hamon).

http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/12/a-quoi-ressemble-leurope-de-hamon-version-piketty/

Video de Thomas Piketty

http://dai.ly/x5eg3gw/

3 Éric de Montgolfier et Hamon proposent un projet de transparence de la vie publique. Si j'ai bien compris, aux 10 propositions d'origine s'ajoute celle de supprimer l'immunité des parlementaires ! Cette mesure est plus importante qu'elle ne semble. En plaçant les politiques dans des contraintes personnelles et réelles cela va modifier l'action politique. N'est-ce pas là un premier pas nécessaire pour lutter contre le "système" et sa corruption ?

http://www.le100.fr/2017/03/justice-benoit-hamon-veut-supprimer.html

https://www.benoithamon2017.fr/wp-content/uploads/2017/02/document_fusionne_3.pdf

J'ignore si les trois propositions de Hamon que je viens de rappeler (le revenu universel, la démocratisation de l'Europe et la transparence de la vie publique) sont bonnes. Je n'ai pas la compétence pour en juger, mais je remarque qu'elles sont de même nature. Elles consistent toutes les trois à poser préalablement des contraintes théoriques et morales : seuil de pauvreté, démocratisation, transparence. Cela force à mettre en jeu l'honnêteté de tous les acteurs. C'est une façon de se placer en Hamon de l'action (désolé pour ce calembour, je me retenais jusqu'à présent, j'ai craqué).

Benoit, Thomas, Eric, me semblent marcher ensemble dans la bonne direction. Je vois bien qu'ils sont trahis par cette peur entretenue qui étrangle la pensée. Qui ose encore réfléchir ? Ce petit bonhomme, Hamon, regarde devant lui, l'avenir ne l'effraie pas. Il fait face à la marée noire désespérante de ceux qui en ont marre. Englués, cloués au sol, ceux-là n'osent plus accepter leur réalité, une catastrophe leur est devenue nécessaire pour comprendre leur situation. Et puis, à marée basse, le cliquetis lugubre des recroquevillés se fait entendre à nouveau. Les revoilà ! Les tristes sires, leur petite certitude entre les pattes ! Les trouillards, les revanchards, les petits porteurs d'opinions, les égoïstes, les petits bourgeois, les enreligiosés, les coincés du cul ! Ils ont droit à la parole eux aussi, bien sûr. Deux ou trois intellos réacs, de droite comme de gauche, se sont chargés de leur fournir du discours en vrac pour qu'ils aient autre chose à haïr que leur propre vie. Et pendant ce temps on laisse jouer de pauvres gosses dans un vieux bunker qui sent la pisse. Cabane !

Quitte à parler de marine, je préférerais qu'ils rêvent en regardant ce chalutier encore à quai. A le voir comme ça, je reconnais qu'on l'imaginerait plutôt faire du cabotage le long des côtes. Mais le gars a un cap. C'est peut-être naïf de ma part mais je veux voir dans ses yeux de breton, le grand large, le courage dans le gros temps. Je ne calcule pas, je me laisse embarquer.