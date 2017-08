Citation directe contre l’APLOMB par le Crédit Mutuel de Laval pour diffamation

Par Gérard Faure-Kapper.

L'association APLOMB a reçu une citation directe à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Laval.



Cette citation provient du Crédit Mutuel de Laval Avesnières et par son président, un certain Monsieur Marsac.



Il est reproché à l'APLOMB d'avoir publié deux articles dans un blog qui seraient diffamatoires.



Monsieur Marsac veut que l'APLOMB lui verse la somme de 10.000€.







Or, le blog en question s'appelle Antibanque-blogspot



C'est un blog personnel que j'ai ouvert en 2008.



L'article est un article personnel, qui n'implique que moi, à titre personnel.





Le blog comporte une entête "Aplomb-International Face-Kapper Limited"







En fait, ce sont des articles personnels dont j'assume seul la responsabilité. S'il m'arrive de citer des organismes, ceux-ci n'implique aucunement leur responsabilité.





Ceci signifie pour la justice, que l'association APLOMB n'est impliquée ni de près ni de loin dans mes articles.



Je suis le seul, Gérard Faure, à répondre de mes écrits, et à titre personnel.





Alors, comment doit réagir l'APLOMB, accusée à tort ?





L'affaire est très claire. l'APLOMB va porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre le Crédit Mutuel de Laval Avesnières et contre Monsieur Marsac.







