Citoyenne Insoumise… pour toujours

En 2012 mon bulletin de vote se portait sur un programme intitulé « l’Humain d’abord ». Un programme en rupture avec un modèle capitaliste que je vivais comme ravageur et destructeur. L’Humain pouvait alors espérer reprendre sa place. La voix des urnes s’était alors portée sur un candidat plus conventionnel, dira-t-on, aux couleurs de la « gauche », espérait-on encore à ce moment-là, qui devait, ceux sont ses propres paroles, s’attaquer dès le lendemain de son élection au monde de la finance (discours du Bourget du 22/01/2012). A des promesses ont succédé des déconvenues et un désastre…Une tromperie. La Gauche votée s’est dissoute, adoptant une politique ultra libérale.

Cinq ans se sont écoulés, une situation lourde s’est installée avec de plus en plus de femmes et d’hommes mis au tapis par un seul maitre mot, l’ARGENT et ses ardents serviteurs.

Une précarité croissante, une pression sociale et environnementale dévastatrice, un individualisme forcené, moins de santé, moins d’éducation, …, le froid aux heures de l’hiver, le mal logement, les factures qui ne cessent d’augmenter, les biens communs qui n’en sont plus…Toujours moins, encore moins et moins encore. Combien de temps encore à subir ces maux fabriqués et instrumentalisés par des nantis qui dans leurs bulles n’ont plus conscience qu’ils sont hommes parmi les hommes. Un monde parallèle.

Le contexte national s’adosse à un contexte international explosif[1]. De partout la guerre éclate, des enfants, des femmes, des hommes sont les victimes innocentes d’intérêts sonnants et trébuchants, la conquête du pouvoir, la main mise sur les ressources (eau, gaz, pétrole, …) peu importe le prix à payer on ne s’encombre pas de sentiments. Certains avancent le fait qu’il y ait aujourd’hui moins de guerres qu’auparavant, mais elles sont aujourd’hui dispersées, un peu partout et se rapprochent en menaçant tout un chacun. Elles en appellent à la misère pour détruire à l’aveugle en semant la terreur. Elles emprisonnent des peuples, elles érigent des murs, elles anéantissent.

Alors une seule issue, pour faire face à cette crise de la démocratie qui caractérise ce monde du début du XXIème siècle, réhabiliter la politique. Ce mot « politique », qu’il faut dédiaboliser, et auquel il faut redonner son sens tellement dévoyé aujourd’hui que tout le monde s’en méfie. La politique a un sens noble, elle n’est pas l’apanage de quelques-uns. Elle est l’expression de tous à travers tous les gestes de la vie quotidienne sans distinction.

La France Insoumise, principale force de Gauche

C’est la France Insoumise qui dès 2016 a permis la naissance d’un mouvement citoyen d’une ambition et d’une ampleur qui revêt déjà aujourd’hui un caractère historique. Un espace citoyen s’est mis en action autour du programme de Jean Luc Mélenchon. Des réflexions se sont engagées pour répondre aux enjeux de notre temps avec la définition des 4 urgences à affronter. Le mot Urgence est ici bien employé car il caractérise les grandes priorités qui vont très vite s’attacher à l’amélioration du quotidien des gens.

Les Gens, un mot qui pouvait paraître bien banal il fut un temps mais avec tellement plein de sens aujourd’hui. Les Gens, un tout, un ensemble, une force… vous et moi, invités à débattre, à s’emparer de l’actualité, à échanger, à partager son expérience pour construire. Une formidable effervescence s’est emparée de la France alors laissant place à l’initiative. Un programme « l’Avenir en commun » construit sur les bases de « l’Humain d’abord » enrichi des contributions et auditions citoyennes.

Une urgence démocratique avec la 6ème République, la fin de la monarchie présidentielle et l’écriture d’une nouvelle Constitution par les Français, de nouveaux droits comme l’avortement et le droit de mourir dans la dignité ; l’urgence sociale et la création de 3,5 millions de nouveaux emplois avec un salaire minimum immédiatement revalorisé et des remboursements à 100% des soins prescrits : l’urgence climatique, produire et consommer autrement dans le respect d’un environnement dont nous ne sommes que les dépositaires ; la Paix enfin pour retrouver une stabilité.

Un programme, bien sûr qui ne se résume pas à ces quelques phrases, argumenté, chiffré, accessible à tous dans ses moindres détails. Un programme offrant un accès libre aux citoyen-ne-s pour observations ou amendements.

Pendant plus d’un an des Insoumises et Insoumis ont fait vivre ces grandes thématiques, alimentant les débats, se les réappropriant régionalement et localement. Une force puissante qui a travaillé, s’est impliquée, s’est intéressée à l’autre.

Une force puissante qui a vu des jeunes de plus en plus nombreux s’engager, s’organiser, convaincre et devenir la force motrice du mouvement.

La rue est redevenue un espace public privilégié, le temps des meetings, le temps des échanges. De la vie a animé l’espace, de l’ambition a habité les femmes et les hommes, de l’espoir enfin pour tous.

La Force du Peuple

Jean Luc Mélenchon avec la Force du Peuple a permis aux 7 millions d’électeurs venus glisser le bulletin de l’insoumission dans l’urne de redonner sens à l’intérêt général humain.

Les 19,6% qu’a obtenus Jean Luc Mélenchon place la France Insoumise comme principale force de Gauche en France. 38 départements où la FI est arrivée en tête au 1er tour, des grandes villes comme Montpellier, Lille, Le Havre, Toulouse, Grenoble, Avignon, Saint Etienne, Marseille, Nîmes, Roubaix, Tourcoing, … Gennevilliers, La Courneuve, …

En tant qu’Insoumise, je suis déterminée à faire vivre ce mouvement profondément humaniste. Mon engagement associatif a trouvé là son pendant politique. Tout me parle dans le programme de « l’Avenir en commun ». De citoyenne atterrée[2], il fut un temps, « Atterrée de voir mes attentes piétinées, ma confiance bafouée, mon expression, dans les urnes, volée. », je suis devenue une citoyenne insoumise, une insoumise pour toujours.

Insoumise parce qu’impliquée, engagée, mon action, ma parole en mouvement échangée et partagée, à l’écoute des autres au service du bien commun et de l'intérêt général humain.

C’est une victoire que m’a fait vivre Jean Luc Mélenchon, c’est une victoire partagée avec mes ami-e-s insoumis-e-s. Une victoire car dès le 24 avril nous nous sommes tous retrouvés, tout le monde était là, et le 25 aussi, et le 26 encore toujours aussi nombreux. Nous ne lâcherons rien.

Une nouvelle campagne s’installe avec les élections législatives et 451 circonscriptions France Insoumise sur 577 pouvant être représentées au second tour. Le programme de « L’Avenir en commun », plus que jamais représenté, avec ses quatre urgences, ses 7 axes programmatiques, ses 357 mesures pour plus de droits.

La Force du peuple s’installera au lendemain du 18 juin dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale. Des députées et députés travailleront aux Jours Heureux.

En personne libre et consciente, j’assumerai donc mon vote du 2nd tour des élections présidentielles. Aucune voix pour l’extrême droite et pas de vote d’adhésion pour l’extrême finance.

RESISTANCE