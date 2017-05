Clap de fin !

N’ayant pas la téloche, j’ai écouté à la radio. Franchement, j’ai trouvé Macron très bon, avec un bon programme*, cohérent ; une très bonne connaissance des dossiers, dans sa partie, l’économie, mais aussi concernant la sécurité, etc. A l’inverse, Le Pen m’est apparue complètement amateur et démagogue au possible. Autant on peut dire que Macron, partant de réalités vraies, proposent des solutions inadéquates ; pour Le Pen, elle gribouille, improvisant. Elle n’est que tchatche, en fait.(ex les fichés S, qui dans sa tête seraient tous de dangereux islamistes alors qu’il ne s’agit que d’une dénomination administrative recoupant bien des choses ; son affaire de douaniers, qui auraient les attributs du gign, en fait ! ; ou lorsqu’ils ont parlé de l’écu et de l’euro).

Je ne suis pas sûr que Le Pen veuille être élue ; dans son cas, un électorat conséquent vote de façon irrationnelle mais elle ne fait pas l’effort de conquérir d’autres segments citoyens, sinon via la cuisine politique (DLF, la drague aux insoumis).

Mon idée est que si elle est élue - et elle peut l’être, et pourquoi pas ? -, ce sera cinq ans de stagnation et de vide. Sarkozy surnommait Chirac président ’le roi-fainéant’ et avec Le Pen, ce sera exactement ça.

Quant à Macron, son programme est en fait une sorte de révolution libérale passant par plus d’intégration dans le bordel Europe, plus de partouze. C’est cohérent puisque depuis 92 nous sommes dans une dynamique d’intégration dans l’Ue et de désintégration de la nation française.

Au fond, c’est le deuxième tour exécrable qui ne pouvait manquer de survenir : choisir entre la dilution totale ou la momification nationale. Avec Mélenchon et son esprit naphtaline en lieu et place de Lepen, ça aurait été pareil. Fillon idem. Tous ces gens, en fait, ont restés scotchés avec les concepts du XXeme siècle et notre problème en fait, c’est qu’il n’y a personne qui a pensé le monde nouveau.

Je précise qu’ayant voté Asselineau, je m’abstiens pour ce second tour.